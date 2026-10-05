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Το κόστος των εισιτηρίων ανήλθε στις 408 λίρες, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή στην ιστορία της διοργάνωσης και ξεπερνώντας το όριο των 400 λιρών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά στο κοινό.

Εντός της άνοιξης του 2027 θα πραγματοποιηθεί επίσημη μεταπώληση για τα εισιτήρια που ενδεχομένως θα ακυρωθούν ή δεν θα εξοφληθούν έγκαιρα.

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Μόλις 42 λεπτά χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια για το Glastonbury Festival 2027, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν στην ηλεκτρονική ουρά από τις 09:00 το πρωί, ώρα Βρετανίας, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το δημοφιλές φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Worthy Farm, στο Σόμερσετ. Το Glastonbury επιστρέφει από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου, έπειτα από ένα χρόνο απουσίας.

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Οι διοργανωτές είχαν επιβεβαιώσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι τα εισιτήρια για το τετραήμερο θα πωλούνταν στην υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για το φεστιβάλ. Το κόστος ανέρχεται στις 408 λίρες (περίπου 480 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του τέλους κράτησης των 5 λιρών ανά εισιτήριο. Πρόκειται για αύξηση 29,50 λιρών σε σύγκριση με την προηγούμενη διοργάνωση, το 2025.

Glastonbury 2027 tickets sell out in 42 minutes https://t.co/eJWWEBc97G October 4, 2026

Ωστόσο, τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα βρεθούν στην κορυφή του line-up δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Παρ’ όλα αυτά, η διοργανώτρια Emily Eavis είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η ομάδα του φεστιβάλ είναι «πολύ ενθουσιασμένη» και πως η προετοιμασία «προχωράει πολύ καλά».

Λίγο μετά τις 09:40, το Glastonbury ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι τα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί, ενημερώνοντας παράλληλα όσους παρέμεναν στην ηλεκτρονική ουρά. «Ευχαριστούμε όλους όσοι αγόρασαν εισιτήριο και ζητούμε συγγνώμη από εκείνους που δεν τα κατάφεραν, σε ένα πρωινό κατά το οποίο η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά», ανέφεραν οι διοργανωτές. Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι θα υπάρξει επίσημη μεταπώληση τυχόν εισιτηρίων που θα ακυρωθούν ή θα επιστραφούν την ερχόμενη άνοιξη.

Η πρώτη φάση πώλησης αφορούσε εισιτήρια που περιλάμβαναν πακέτα μετακίνησης με λεωφορείο. Τα συγκεκριμένα, διατέθηκαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα.

Η φετινή τιμή σηματοδοτεί, παράλληλα, ένα νέο ορόσημο για το Glastonbury, καθώς για πρώτη φορά τα εισιτήρια του φεστιβάλ ξεπερνούν το όριο των 400 λιρών. Η τιμή τους έχει αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών και κυρίως μετά την πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2010 ένα εισιτήριο κόστιζε 185 λίρες, ενώ για τη διοργάνωση του 2027 η τιμή έχει αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές περισσότερο.

Με πληροφορίες από BBC