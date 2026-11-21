Η Μιμή Ντενίση με τους ηθοποιούς του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», που φωτίζει την ιστορία της αρπαγής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πηγή: Facebook / Μιμή Ντενίση

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» της Μιμής Ντενίση πραγματοποίησε την πρώτη διεθνή προβολή του στις Βρυξέλλες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παγκόσμιας εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η ταινία αναπαριστά ιστορικά γεγονότα με τη χρήση αρχειακού υλικού και μαρτυριών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ενότητας του μνημείου ως συμβόλου της δημοκρατίας.

Κατά την εκδήλωση, εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας και ακαδημαϊκοί τόνισαν την αδιαλλαξία της βρετανικής πλευράς και την έλλειψη τεκμηρίωσης για το περίφημο «φιρμάνι» που επικαλείται η Μεγάλη Βρετανία.

Η δημιουργός προγραμματίζει τη διεθνή προβολή του ντοκιμαντέρ σε πολλές χώρες, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προώθηση του αιτήματος για την επιστροφή των Γλυπτών.

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Ένα ισχυρό πολιτιστικό όπλο για τη διεθνή εκστρατεία επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα φιλοδοξεί να αποτελέσει το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», η πρώτη διεθνής προβολή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Παρουσία της δημιουργού, του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργου Κουμουτσάκου, της πρέσβεως Σοφίας Γραμματά, του Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα, ευρωβουλευτών και πλήθους κόσμου, ο κ. Λοβέρδος δήλωσε πριν από την προβολή:

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«Το έγκλημα έγινε. Δυστυχώς, δεν διορθώνεται. Αυτό δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Αυτό όμως που μπορεί να αποκατασταθεί είναι η ενοποίηση αυτών των κλεμμένων γλυπτών με εκείνα που βρίσκονται ήδη στον Παρθενώνα, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο για τον παγκόσμιο πολιτισμό».

Η βραδιά ανέδειξε και ένα ορόσημο, καθώς το 2033 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τις πρώτες ελληνικές διεκδικήσεις για τα Γλυπτά, που αφαιρέθηκαν από τον Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο κ. Κουμουτσάκος πρότεινε μια «νέα, ισχυρή και αποφασιστική διεθνή εκστρατεία», με την ελπίδα η Ελλάδα να γιορτάσει τότε την επανένωσή τους, ακόμη κι αν αυτή έχει επιτευχθεί νωρίτερα.

Το μήνυμα ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, αφού η επανένωση αφορά την ιστορική δικαιοσύνη και την ηθική ευθύνη μεταξύ κρατών. «Είναι σαν να κόβεις τη δημοκρατία στα δύο. Μπορείς να κόψεις τη δημοκρατία στα δύο; Εάν ναι, τότε δεν έχεις δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά η κα Ντενίση.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος στις Βρυξέλλες, με αφορμή την πρώτη διεθνή προβολή του ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.Πηγή: HuffPost Greece

Μια ταινία που ζωντανεύει την Ιστορία

Βασισμένη στις επιστολές της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του Έλγιν, η ταινία αναπαριστά την αφαίρεση των Γλυπτών με κοστούμια εποχής και περισσότερους από 45 ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων οι Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Εγγλεζάκη, Μιχάλης Μαρίνος και Δημήτρης Κουρούμπαλης. Η κα Ντενίση υπογράφει την έρευνα, το σενάριο και την αφήγηση, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάκου και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, ενώ εμφανίζεται και στον μικρό ρόλο της παραμάνας των παιδιών του Έλγιν.

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Στα πηγαδάκια μετά την προβολή, θεατές που είχαν προσέλθει επιφυλακτικοί, όπως δήλωσαν, εξέφρασαν την έκπληξή τους για την αρτιότητα της ταινίας και το ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο ήταν άγνωστο σε πολλούς. Άλλοι σχολίαζαν τη σχεδόν «εφηβική ενέργεια» και το πάθος της δημιουργού, ενώ ο συνδυασμός της παρουσίας της ως ηθοποιού με τους ρόλους της ερευνήτριας, σεναριογράφου και αφηγήτριας θεωρήθηκε από ορισμένους κάπως υπερβολικός, χωρίς ωστόσο, όπως οι ίδιοι επισήμαιναν, να μειώνει την αξία του τελικού αποτελέσματος.

Η Τουρκάλα αρχαιολόγος, ο Φράι και το «φιρμάνι»

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία στο ντοκιμαντέρ της Τουρκάλας αρχαιολόγου Zeynep Boz, επικεφαλής του Τμήματος Καταπολέμησης της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ίδια επισημαίνει ότι οι έρευνες στα οθωμανικά αρχεία δεν εντόπισαν το περίφημο «φιρμάνι» που επικαλείται η βρετανική πλευρά για να δικαιολογήσει την αφαίρεση των Γλυπτών από τον Έλγιν. Η κα Ντενίση χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την τουρκική μαρτυρία.

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Στο ντοκιμαντέρ, μεταξύ πολλών άλλων, συμμετέχει και ο γνωστός Βρετανός ηθοποιός Στίβεν Φράι. Ο Φράι, σ΄ένα υποθετικό σενάριο, διερωτάται αν μια άδεια των ναζιστικών αρχών για την αφαίρεση της Αψίδας του Θριάμβου από το κατεχόμενο Παρίσι θα καθιστούσε την πράξη ηθικά αποδεκτή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εμφάνιση στην ταινία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο. Η Αρβελέρ υπογραμμίζει στο ντοκιμαντέρ ότι τα Γλυπτά δεν ανήκουν ούτε στους Βρετανούς ούτε στους Έλληνες, αλλά στον ίδιο τον Παρθενώνα, που εξακολουθεί να στέκει όρθιος στην Ακρόπολη.

Ο Παρθενώνας, η δημοκρατία και ο διάλογος που διέκοψε ο Έλγιν

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Ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, εξηγεί γιατί ο Παρθενώνας αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της δημοκρατίας. Στη ζωφόρο των Παναθηναίων δεν απεικονίζονται μόνο θεοί και μυθολογικές μορφές, αλλά η ίδια η αθηναϊκή κοινωνία: άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, άνθρωποι διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Οι Αθηναίοι ανυψώνουν τους ίδιους τους ανθρώπους της πόλης στο επίπεδο των θεών, δίνοντας στη δημοκρατία τους θέση μέσα σε ένα ιερό μνημείο.

Αυτή ακριβώς τη συνέχεια, αυτόν τον διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους, τους θεούς και τη δημοκρατία, διέκοψε ο Έλγιν αφαιρώντας τα Γλυπτά. Γι’ αυτό η επανένωσή τους δεν είναι απλώς ζήτημα πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και αποκατάστασης της ενότητας ενός κορυφαίου συμβόλου της δημοκρατίας.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος στις Βρυξέλλες, κατά την πρώτη διεθνή προβολή του ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.Πηγή: HuffPost Greece

Κουμουτσάκος: «Εντελώς άκαμπτη» η βρετανική στάση

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Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε ότι στην τελευταία σχετική συνεδρίαση της UNESCO σχεδόν 20 χώρες υποστήριξαν την ελληνική θέση και καμία τη βρετανική. Ωστόσο, «η βρετανική πλευρά παραμένει όχι απλώς αρνητική, αλλά εντελώς άκαμπτη».

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Περιέγραψε μάλιστα πώς η Zeynep Boz στράφηκε προς τη βρετανική αντιπροσωπεία, καλώντας την να πάψει να επικαλείται το «ψευδές επιχείρημα» του φιρμανιού.

Η Ελλάδα δεν ζητά τα πάντα – Το έγγραφο του 1961

Η Ελλάδα δεν ζητά την επιστροφή όλων των αρχαιοτήτων της από το εξωτερικό. Όπως επισήμανε η κα Ντενίση, το συγκεκριμένο αίτημα δεν περιλαμβάνει ούτε την Καρυάτιδα του Βρετανικού Μουσείου ούτε την Αφροδίτη της Μήλου από το Λούβρο. Αφορά την επανένωση ενός μνημείου. Παράλληλα, προτείνεται η αποστολή σημαντικών ελληνικών έργων για περιοδικές εκθέσεις στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο πολιτιστικής συνεργασίας.

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Αξιοσημείωτη η αναφορά σε έγγραφο του βρετανικού Foreign Office από το 1961, που αναγνώριζε ότι «τα Ελγίνεια Μάρμαρα αποτελούν ειδική περίπτωση» και η επιστροφή τους «δεν θα δημιουργούσε κατ’ ανάγκην προηγούμενο».

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών, Κριστιάν Τίτγκατ, υπενθύμισε ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε το 1976 με τον ομογενή Εμμανουέλ Κομίνο στην Αυστραλία και ενισχύθηκε μετά την έκκληση της Μελίνας Μερκούρη το 1982. Σήμερα αριθμεί 23 επιτροπές σε 21 χώρες.

Από αριστερά, ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης Roald F. Docter, η Μιμή Ντενίση, η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα Kris Tytgat και ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την πρώτη διεθνή προβολή του ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» στις Βρυξέλλες.Πηγή: HuffPost Greece

Το φως της Αθήνας

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης Roald F. Docter εξήγησε ότι στο Μουσείο Ακρόπολης τα Γλυπτά παρουσιάζονται στραμμένα προς τα έξω, σύμφωνα με τον αρχικό προσανατολισμό τους, ενώ στο Βρετανικό Μουσείο βρίσκονται σε μια εσωστρεφή, «εντελώς ρωμαϊκή» διάταξη.

Υπάρχει και το πρωινό και απογευματινό φως της Αθήνας, που αναδεικνύει το μάρμαρο δίπλα στον Παρθενώνα. «Η σύλληψη της Αθήνας είναι τέλεια», σχολίασε. «Γιατί να είναι χωρισμένα; Είναι μια συνεχής ιστορία», είπε για τη ζωφόρο του Παρθενώνα, που παραμένει διαμοιρασμένη ανάμεσα στην Αθήνα και το Λονδίνο.

Από τις Βρυξέλλες στον κόσμο

Σε ερώτηση για την απουσία βρετανικού αντιλόγου, η κα Ντενίση απάντησε: «Οι Βρετανοί έχουν κάνει τόσα ντοκιμαντέρ με ανθρώπους που είναι αντίθετοι στην επιστροφή. Ας παρουσιάσουμε και κάποιους που είναι υπέρ».

Η δημιουργός υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς προβολής: «Πρέπει να ταξιδέψει παντού, να παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο. Έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό, να συμβάλει στην προσπάθεια επιστροφής των Γλυπτών». Ανακοίνωσε επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου και σχέδια προβολών στην Αγγλία, τη Γαλλία, το Βερολίνο και τη Στοκχόλμη, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα η ταινία να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό μέσω διεθνών πλατφορμών και δικτύων, όπως το Netflix ή το History Channel. Ο καθηγητής Docter ζήτησε μάλιστα αντίγραφο για να το παρουσιάσει στους φοιτητές του.

Η εκδήλωση έκλεισε με μια αυθόρμητη ερώτηση της δεκάχρονης Φωτεινής: «γιατί όλα αυτά δεν μας τα μαθαίνουν στο σχολείο;».

Η κα Ντενίση συμφώνησε και υπερθεμάτισε, συμπληρώνοντας: «Τα παιδιά είναι τόσο έξυπνα. Δεν θέλουν τον παλιομοδίτικο τρόπο διδασκαλίας. Χρειάζονται ταινίες και ντοκιμαντέρ, γιατί είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς».

Μια ερώτηση που υπενθύμισε ότι η επανένωση των Γλυπτών δεν αφορά μόνο τη διπλωματία και την ιστορική δικαιοσύνη, αλλά και τη γνώση που θα μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές.