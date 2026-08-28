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Ο ίδιος παρέπεμψε το ζήτημα της διαχείρισης των αρχαιοτήτων στο Βρετανικό Μουσείο, αναθεωρώντας τη στάση που τηρούσε παλαιότερα.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 1963 εμποδίζει την οριστική αποδέσμευση αντικειμένων, περιορίζοντας τις επιλογές σε λύσεις όπως ο δανεισμός.

Το Βρετανικό Μουσείο συνεχίζει τις εποικοδομητικές συζητήσεις με την ελληνική πλευρά για την επίτευξη μιας μακροχρόνιας πολιτιστικής συμφωνίας σύμπραξης.

Η επικείμενη έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Λονδίνο αναδεικνύει ένα μοντέλο δανεισμού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τα Γλυπτά.

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Αισθητά πιο συγκρατημένος από τη θέση που είχε υποστηρίξει τα Γλυπτά του Παρθενώνα να «σταλούν πίσω, χωρίς όρους» εμφανίζεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός απέφυγε πλέον να επαναλάβει την παλαιότερη ξεκάθαρη θέση του υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα. Παρέπεμψε την υπόθεση στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά παράλληλα δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της αξιοποίησης του πολιτισμού ως εργαλείου βρετανικής διπλωματίας.

«Ο Αντι Μπέρμαν υπαναχώρησε από τις μακροχρόνιες εκκλήσεις του για την επιστροφή των λεγόμενων “Ελγίνειων” στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι το μέλλον των ηλικίας 2.500 ετών Γλυπτών είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο», αναφέρει το σχετικό δημίσευμα των FT.

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Η άνοδος του Αντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ είχε καλλιεργήσει προσδοκίες στην Αθήνα ότι το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα θα μπορούσε να αποκτήσει έναν ισχυρό σύμμαχο στην κορυφή της βρετανικής κυβέρνησης. Ηδη από τις αρχές της κοινοβουλευτικής του καριέρας είχε στηρίξει προσπάθειες αλλαγής του νομικού πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά των Γλυπτών στην Ελλάδα. Αλλά αυτή η τελευταία τοποθέτηση του Βρετανού πρωθυπουργού απέχει αισθητά από όσα έλεγε ο ίδιος πριν αναλάβει τα ηνία της κυβέρνησης.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει ο Νόμος περί του Βρετανικού Μουσείου του 1963, ο οποίος δεν επιτρέπει στους επιτρόπους του μουσείου να αποδεσμεύουν οριστικά αντικείμενα της συλλογής, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο, επιτρέπει τον δανεισμό έργων στο εξωτερικό.

Από τη μεριά του, το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι οι συζητήσεις με την ελληνική πλευρά για μια «Σύμπραξη για τον Παρθενώνα» συνεχίζονται και είναι εποικοδομητικές. Η ιδέα που διερευνά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου,Τζορτζ Οσμπορν, με την Αθήνα βασίζεται σε μια μακροχρόνια πολιτιστική συμφωνία, μέσω της οποίας τμήματα των Γλυπτών θα μπορούσαν να εκτίθενται στην Αθήνα και, σε αντάλλαγμα, σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες να ταξιδεύουν στο Λονδίνο.

Η ευκαιρία που φέρνει για τα Γλυπτά η Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο

Στις 10 Σεπτεμβρίου ανοίγει στο Βρετανικό Μουσείο η πολυαναμενόμενη έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ με αποτέλεσμα η συζήτηση για τα Γλυπτά να ξαναέρθει στο προσκήνιο. Για πρώτη φορά εδώ και περίπου 1000 χρόνια, η θρυλική Ταπισερί Μπαγιέ θα ταξιδέψει από τη Νορμανδία στο Βρετανικό Μουσείο, σε μια έκθεση-υπερπαραγωγή που προαναγγέλλεται ως το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του Λονδίνου για το 2026 στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας δανεισμού με τη Γαλλία.

Ο λόγος για ένα μοντέλο δανεισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

ΠΗΓΕΣ: Financial Times , The British Museum