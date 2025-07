Το Prime Video επιστρέφει στον Οίκο του Δαυίδ: Ο streamer που ανήκει στην Amazon ανανέωσε το «House of David» για δεύτερη σεζόν. Η είδηση για τη βιβλική σειρά που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από το φινάλε του πρώτου κύκλου, που θα προβληθεί στις 3 Απριλίου.

«Είμαστε συγκινημένοι από την εκπληκτική αντίδραση που έχει προκαλέσει αυτή η σειρά στο κοινό παγκοσμίως», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι δημιουργοί και σκηνοθέτες Τζον Έργουιν και Τζον Γκαν. «Χάρη σε αυτούς και στους συνεργάτες μας στο Prime Video και τα Amazon MGM Studios, η Wonder Project θα φέρει περισσότερα από τη Βίβλο και την επική αυτή saga στο ευρύ κοινό. Συγχαρητήρια στο απίστευτο καστ και το συνεργείο μας».

Το «House of David», με πρωταγωνιστή τον 22χρονο Μάικλ Ισκάντερ στον ρόλο του Δαυίδ, έκανε πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με την Amazon, σε 17 ημέρες από την έναρξη προβολής της, τη σειρά παρακολούθησαν 22 εκατ. άτομα σε όλο τον κόσμο.

Η δεύτερη σεζόν θα καταγράψει τα επακόλουθα της αναμέτρησης Δαυίδ και Γολιάθ και την άνοδο του Δαυίδ στον θρόνο.

Η σειρά αφηγείται την άνοδο της βιβλικής μορφής του Δαυίδ, ο οποίος τελικά γίνεται ο πιο ξακουστός και δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ. Παράλληλα, ακολουθεί την πτώση του κάποτε πανίσχυρου βασιλιά Σαούλ, καθώς πέφτει θύμα της ίδιας του της έπαρσης.

Με την καθοδήγηση του Θεού, ο προφήτης Σαμουήλ χρίζει απρόσμενα έναν απομονωμένο έφηβο βοσκό που κανείς δεν θα περίμενε, ως νέο βασιλιά. Καθώς ο Σαούλ χάνει την εξουσία του πάνω στο βασίλειό του, ο Δαυίδ οδηγείται σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και εκπλήρωσης του πεπρωμένου του, περνώντας μέσα από την αγάπη, την απώλεια και τη βία στην αυλή του ίδιου ανθρώπου που είναι προορισμένος να διαδεχθεί.

Εκτός από τον Μάικλ Ισκάντερ, στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Ali Suliman (Jack Ryan, Arthur the King) ως βασιλιάς Σαούλ, η Ayelet Zurer (Angels And Demons, Man Of Steel) ως βασίλισσα Αχινοάμ, η έμπιστη σύζυγος του Σαούλ, ο Stephen Lang (Avatar: The Way of Water, Don’t Breathe) ως προφήτης Σαμουήλ και ο Martyn Ford (Mortal Kombat 2, The Sandman) ως Γολιάθ.

Και ακόμη, η Indy Lewis ως Μιχάλ, η μικρότερη κόρη του Σαούλ και η Yali Topol Margalith ως Μεράβ, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά. Ο Ethan Kai ως Ιωνάθαν, ο γιος και διάδοχος του Σαούλ κι ο Sam Otto ως Εσβάαλ, ο ασεβής μεσαίος του γιος. Ο Oded Fehr ως Αβενήρ, σύμβουλος του Σαούλ. Ο Louis Ferreira ως Ιεσσαί, πατέρας του Δαυίδ και ο Davood Ghadami ως Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδελφός του Δαυίδ και διακεκριμένος πολεμιστής στο στρατό του βασιλιά Σαούλ. Ο Ashraf Barhom ως Δωήκ, ένας μυστηριώδης Εδωμίτης και ο Alexander Uloom ως βασιλιάς Αγχούς.

Στην εντυπωσιακή σε μέγεθος παραγωγή συμμετείχαν περίπου 600 άτομα, με το 85% εξ αυτών να είναι καλλιτεχνικοί και τεχνικοί συντελεστές από την Ελλάδα και μάλιστα, σε σημαντικές θέσεις, όπως: Διευθυντή Φωτογραφίας (Σίμος Σαρκετζής), Art Director (Δημήτρης Ζιάκας), Ενδυματολόγου (Μαγιού Τρικεριώτη), Ηχολήπτη (Νίκος Μπουγιούκος).

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter

