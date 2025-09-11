Η Άννα Γουίντουρ μίλησε ανοιχτά στο podcast «The Run-Through with Vogue» με παρουσιαστή τον Ντέιβιντ Ρέμνικ, σχετικά με την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ στην ταινία «The Devil Wears Prada», σε έναν ρόλο ο οποίος -όπως τουλάχιστον είχε ειπωθεί τότε-, άντλησε έμπνευση από την ίδια.

Στην ταινία του 2006, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, πρώην βοηθού της Wintour, η Στριπ υποδύεται τη Miranda Priestley, μια αμείλικτη αρχισυντάκτρια περιοδικού, η οποία προσλαμβάνει την επίδοξη δημοσιογράφο Andy Sachs, που ενσαρκώνε η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της προσωπικής της βοηθού. Ο χαρακτήρας της Miranda θεωρείται πως αντλεί έμπνευση εν μέρει από την καριέρα και την προσωπικότητα της Γουίντουρ στη βιομηχανία της μόδας.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη τα γυρίσματα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» – η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το καλοκαίρι του 2026.

Ο Ρέμνικ ρώτησε την Γουίντορ αν ένιωσε «πληγωμένη» όταν κυκλοφόρησε η ταινία, παρόλο που αργότερα «έδειξε να την αγκαλιάζει με κάποιον τρόπο».

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada, χωρίς να γνωρίζω τι αφορούσε η ταινία», θυμήθηκε. «Πολλοί συνάδελφοί μου πίστευαν ότι η ταινία θα με παρουσιάζει ως μία καρικατούρα του εαυτού μου, αλλά στην πραγματικότητα, η Στριπ έκανε εξαιρετική δουλειά», επεσήμανε η Γουίντουρ. «Έπειτα, πήγα να δω την ταινία και τη βρήκα εξαιρετικά απολαυστική αλλά και πολύ αστεία», κατέληξε.

Η «ιέρεια» της μόδας δεν παρέλειψε να επαινέσει και την Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύθηκε μία ακόμη από τις βοηθούς της Miranda, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε καμία προσβολή από την ταινία. «Δηλαδή, όλοι ήταν καταπληκτικοί. Και τελικά, θεώρησα ότι ήταν μια δίκαιη απεικόνιση», είπε.

Σε άλλο σημείο του podcast, ο Ρέμνικ τη ρώτησε αν πράγματι «ενθουσιάζεται όταν οι βοηθοί της κινούνται με κομψότητα», κάνοντας αναφορά σε μια από τις πιο διάσημες ατάκες της ταινίας, όπου η Miranda ειρωνεύεται την Andy για τις αργές κινήσεις της.

«Κανείς στη Vogue δεν κινείται με αργό ρυθμό, και σίγουρα όχι οι βοηθοί μου», απάντησε γελώντας η Γουίντουρ.

Μετά από 37 χρόνια ηγεσίας στο περιοδικό, η Γουίντουρ ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούνιο, ότι αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας στη Vogue. Τη θέση της ανέλαβε η Chloe Malle, κόρη της ηθοποιού Candice Bergen και του σκηνοθέτη Louis Malle, η οποία καλείται να οδηγήσει τη Vogue στη νέα της εποχή.

Η 39χρονη Malle υπήρξε αρχισυντάκτρια του Vogue.com και είναι μία από τις συμπαρουσιάστριες του podcast «The Run-Through with Vogue». Παρ’ όλα αυτά, η Γουίντουρ διατηρεί τη θέση της Global Chief Content Officer της Condé Nast και Global Editorial Director της Vogue.

Με πληροφορίες από The Independent

