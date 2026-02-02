Ερωτήματα για τη θέση του ανθρώπου σε έναν κόσμο όπου η ευκολία, η προσαρμογή και η διαρκής έκθεση σε μηχανισμούς ελέγχου αλλοιώνουν σταδιακά τη συνείδηση θέτει με τη νέα του ατομική έκθεση από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στον Εικαστικό Κύκλο ΔΛ ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Τίτλος της: «Η κουλτούρα της πτώσης σκοτώνει / Μια αντι-μετανθρωπιστική θεώρηση».

Η τεχνολογία και η μαζική κουλτούρα εμφανίζονται εδώ όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως απτά στοιχεία που διαμορφώνουν συμπεριφορές, επιλογές και επιθυμίες. ΄Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης, πρόκειται για μια ενότητα έργων που συνομιλεί άμεσα με το βλέμμα και την εμπειρία του επισκέπτη, καταγράφοντας με καθαρό και συχνά αιχμηρό τρόπο μια πραγματικότητα που όλοι αναγνωρίζουμε, ακόμη κι αν προτιμούμε να μην τη βλέπουμε κατάματα.

Τα έργα

Ο λόγος για μία εικαστική ενότητα γλυπτικών έργων που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η βία, η εξουσία και η απώλεια του μέτρου έχουν μετατοπιστεί από τα πεδία των συγκρούσεων στην καθημερινή ζωή.

Ο Λαμπρινίδης επιλέγει αντικείμενα άμεσα αναγνωρίσιμα (παιχνίδια, προϊόντα μαζικής κουλτούρας και σύμβολα της καταναλωτικής κοινωνίας), μετασχηματίζοντάς τα σε γλυπτικές συνθέσεις με έντονη αφηγηματική και συμβολική φόρτιση. Αρκετά από τα έργα της έκθεσης παραπέμπουν σε πορσελάνινες μορφές και στην αισθητική των δεκαετιών 1950–1980, προσδίδοντας στο σύνολο του έργου μια έντονη αίσθηση .

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης

Ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης σπούδασε γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1985–1990). Κατά την περίοδο 1993–1999 δίδαξε ως Ειδικός Επιστήμονας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, στον Τομέα Γλυπτικής και στο Γ΄ Εργαστήριο Γλυπτικής. Από το 2005 έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλαμάτας, όπου έχει διοργανώσει και επιμεληθεί σημαντικές ατομικές και ομαδικές εικαστικές εκθέσεις. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, στις γκαλερί Νέες Μορφές και Thanassis Frissiras Gallery, ενώ έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα, την Καλαμάτα, το Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Matsue στην Ιαπωνία.

Info:



Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00-22:00



Διάρκεια Έκθεσης: 6 Φεβρουαρίου έως 14 Μαρτίου 2026



Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00 – 14:30/ 17:30-20:30

Τετάρτη, Σάββατο 11:00 – 16:00

Κυριακή και Δευτέρα κλειστά

Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6, Αθήνα 10671, +30 2103646818

Είσοδος ελεύθερη