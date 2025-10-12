Η Lady Gaga θα εμφανιστεί στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Μετά τις τέσσερις sold-out συναυλίες της στην O2 Arena του Λονδίνου, η Gaga εντοπίστηκε από θαυμαστές στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο γυρίσματα του σίκουελ με πρωταγωνιστές και πάλι τους Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Το «Devil Wears Prada 2» σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της σούπερ σταρ στη μεγάλη οθόνη μετά το «Joker: Folie à Deux». Πρόσφατα, έκανε ένα cameo στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Wednesday» του Netflix.

Η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε το 2006, βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ (2003), το οποίο ακολουθεί μία νεαρή, φιλόδοξη δημοσιογράφο , η οποία προσλαμβάνεται στο Runway -μία θέση για την οποία «ένα εκατομμύριο κορίτσια θα σκότωναν»- ένα glossy περιοδικό μόδας και βρίσκεται στο έλεος της απαιτητικής διευθύντριας του, Miranda Priestly (Μέριλ Στριπ). Η συγγραφέας είχε εργαστεί για μία μικρή περίοδο ως βοηθός της Άννα Γουίντουρ στη Vogue.

Παρότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες για την υπόθεση του σίκουελ, η συνέχεια βρίσκει την Priestly ακόμη επικεφαλής του Runway, αντιμέτωπη με την κρίση του περιοδικού Τύπου και την έκδοση της σε φθίνουσα πορεία, ενώ η παλιά βοηθός της -Έμιλι Μπλαντ- είναι πλέον στέλεχος σε όμιλο πολυτελών brand και διαχειρίζεται ένα διαφημιστικό πακέτο το οποίο η Priestly χρειάζεται απεγνωσμένα. Δεν είναι σαφές πώς ο χαρακτήρας που υποδύθηκε η Χάθαγουεϊ θα εμπλακεί στην αφήγηση. Στο τέλος της πρώτης ταινίας φεύγει από το Runway και πιάνει δουλειά σε μια εφημερίδα, αλλά ως φαίνεται επιστρέφει στον χώρο της μόδας. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026.

Με πληροφορίες από Variety