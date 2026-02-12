Συντετριμμένη η πολύ σημαντική ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα για το θάνατο του πατέρα της Αναστάση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας ήταν πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας. Είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων: Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

«Ήθελα πολύ να του το αφιερώσω» – Η αναφορά στον νόμο του 2006

Τους τελευταίους μήνες, η Λένα Παπαληγούρα είχε μιλήσει δημόσια για τον πατέρα της, αποκαλύπτοντας πως κατά τη θητεία του στη Βουλή ήταν – όπως είπε – ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006. Όπως είχε εξηγήσει, το έμαθε ενώ διάβαζε για παράσταση και ένιωσε ότι ήθελε «πολύ να του το αφιερώσει».

Advertisement

Advertisement

Η αφιέρωση του βραβείου και η «μάχη για την υγεία του»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή, τον περασμένο Νοέμβριο, όταν παραλαμβάνοντας το 3ο Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για το Prima Facie στα βραβεία κοινού του Αθηνοράματος, αφιέρωσε τη διάκριση στον πατέρα της, λέγοντας ότι «δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του» και ότι μπορεί να μην ήταν παρών, αλλά «είναι πάντα δίπλα σε ό,τι κάνω».

Η απώλειά του αφήνει βαρύ αποτύπωμα όχι μόνο στον πολιτικό χώρο, αλλά και σε όσους παρακολουθούν την πορεία της Λένας Παπαληγούρα, που είχε επιλέξει να μιλήσει για τον πατέρα της με τρόπο ανθρώπινο, προσωπικό και –όπως φάνηκε– βαθιά ευγνώμων.