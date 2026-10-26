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Περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές εισιτηρίων είναι κάτω των 35 ετών, ενώ η υψηλή ζήτηση οδήγησε στην εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Το ιστορικό κέντημα, το οποίο απεικονίζει τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας, εκτίθεται για πρώτη φορά στη χώρα μετά τον 11ο αιώνα, προκαλώντας ενθουσιασμό παρόμοιο με μεγάλα γεγονότα της ποπ κουλτούρας.

Η εξαιρετική ανταπόκριση του κοινού ανάγκασε το Βρετανικό Μουσείο να εφαρμόσει αλλαγές στη λειτουργία της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης λήψης φωτογραφιών για την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.

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Ένα υφαντό ηλικίας 1.000 ετών ίσως να μην αποτελεί την πιο προφανή επιλογή ως αγαπημένο είδος της ποπ κουλτούρας, ωστόσο οι νέοι φαίνονται πιο πρόθυμοι να πληρώσουν εισιτήριο για να θαυμάσουν από κοντά την Ταπισερί της Μπαγιέ (Bayeux Tapestry), παρά να ξοδέψουν χρήματα για μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Χόλιγουντ.

H Ταπισερί της Μπαγιέ, γνωστή και ως ταπισερί της Βασίλισσας Ματθίλδης, είναι ένα τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς από τον δούκα της Νορμανδίας Γουλιέλμο τον Κατακτητή το 1066. Είναι ένα κορυφαίο έργο αγγλοσαξονικής τέχνης και σημαντικό ως πηγή για την ιστορία του 11ου αιώνα. Με τις 70 περίπου σκηνές της και τα χιλιάδες θέματα που αναπαριστάνονται, περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για την καθημερινότητα της εποχής. Από το 1983 εκτίθεται στο Κέντρο Γουλιέλμου του Κατακτητή στη γαλλική κοινότητα Μπαγιέ και από το 2007 έχει περιληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO.

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Την πρώτη ώρα που διατέθηκε ο δεύτερος κύκλος εισιτηρίων για την έκθεση της Ταπισερί, την περασμένη Τετάρτη, οι πληρωμές προς το Βρετανικό Μουσείο από κατόχους καρτών Monzo ανήλθαν στις 14.100 λίρες- ποσό 48 φορές υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται συνήθως ένα πρωινό Τετάρτης.

Λεπτομέρεια από την Ταπισερί της Μπαγιέ (Βρετανικό Μουσείο)

Περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές (55%) ήταν κάτω των 35 ετών, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το ποσό αυτό ήταν διπλάσιο από τα έσοδα που σημειώθηκαν τα αντίστοιχα πρωινά για τις πρεμιέρες δύο μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών της φετινής χρονιάς: την ταινία «Η Οδύσσεια» (που απέσπασε θετικές κριτικές) με 7.000 λίρες, και την εμπορική επιτυχία «Spider-Man: Brand New Day» με 6.300 λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας σχετικά με τις δαπάνες των 16 εκατομμυρίων πελατών της.

Τα εισιτήρια για την Ταπισερί της Μπαγιέ -η οποία εκτίθεται στην Αγγλία για πρώτη φορά από τότε που μεταφέρθηκε στη Γαλλία τον 11ο αιώνα- είναι σημαντικά ακριβότερα από ένα τυπικό εισιτήριο κινηματογράφου: κοστίζουν 33 λίρες για ενήλικες σε ώρες αιχμής και 27 λίρες σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης.

Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη το υψηλότερο κόστος εισόδου -καθώς και τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων εισιτηρίων σε σύγκριση με μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή- αναδεικνύεται η τεράστια απήχηση που ασκεί η Ταπισερί στο κοινό.

Ως αποτέλεσμα, οι αγοραστές ξόδεψαν κατά μέσο όρο πενταπλάσιο ποσό στο ταμείο σε σύγκριση με την πρεμιέρα του «Spider-Man»- 97 λίρες έναντι 19 λιρών.

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Μέσα στις δύο πρώτες ώρες από την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την Ταπισερί της Μπαγιέ, οι πελάτες της Monzo είχαν ξοδέψει συνολικά 30.500 λίρες. Ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος, που πολλοί αγοραστές ήταν διατεθειμένοι να ταξιδέψουν από κάθε γωνιά της χώρας για αυτό το μοναδικό γεγονός· σχεδόν οι μισοί από αυτούς δεν διέμεναν στο Λονδίνο, ενώ οι πιο απομακρυσμένες αγορές προήλθαν από τη Γλασκώβη.

Χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν σε μια διαδικτυακή ουρά αναμονής για να εξασφαλίσουν εισιτήρια, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία την Τετάρτη στις 10 το πρωί. Τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε τρεις ώρες- ξεπερνώντας σε ταχύτητα το πρώτο κύμα διάθεσης, το οποίο είχε εξαντληθεί σε 24 ώρες.

Ο παροξυσμός αυτός προκάλεσε συγκρίσεις με μεγάλα γεγονότα της ποπ κουλτούρας, όπως το Φεστιβάλ Glastonbury και η περιοδεία επανένωσης των Oasis.

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Το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε ότι η ανταπόκριση του κοινού στην έκθεση, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, ήταν «εξαιρετική». Το γεγονός αυτό ανάγκασε το μουσείο να προχωρήσει σε αλλαγές για την αντιμετώπιση των μεγάλων ουρών αναμονής για τους κατόχους εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης λήψης φωτογραφιών από τους επισκέπτες.

Η έκθεση έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για τον προσεγμένο τρόπο παρουσίασης αυτού του υφαντού χρονικού της Νορμανδικής Κατάκτησης, το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα για την εντυπωσιακή τεχνική του αρτιότητα, την επιδέξια αφηγηματική του ικανότητα και την ιστορική του αξία.

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