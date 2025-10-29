Η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον ετοιμάζεται για μια θεατρική επιστροφή-ορόσημο. Μετά από τριάντα και πλέον χρόνια απουσίας από τη σκηνή, επιστρέφει στο θέατρο Royal Court του Λονδίνου, το οποίο γιορτάζει τα 70 του χρόνια. Η Βρετανίδα ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει ξανά στον μονόλογο «Man to Man» του Γερμανού συγγραφέα Μάνφρεντ Κάργκε.

Η επανεμφάνιση της Σουίντον στο ρόλο μιας γυναίκας η οποία υιοθετεί την ταυτότητα του νεκρού συζύγου της για να επιβιώσει είναι μία από τις δύο μεγάλες επιστροφές κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν του καλλιτεχνικού διευθυντή Ντέιβιντ Μπερν. Η έτερη μεγάλη επιστροφή είναι του Γκάρι Όλντμαν στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, «Krapp’s Last Tape», το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1958.

Ο Μπερν χαρακτήρισε στον Guardian το νέο πρόγραμμα ως «ένα πάρτι που θα διαρκέσει ένα χρόνο» γεμάτο «θεάματα, που μιλούν για το πού βρισκόμαστε τώρα και πού μπορεί να πάμε στη συνέχεια».

Η Σουίντον θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη της παραγωγής του 1988 Στίβεν ‘Ανγουιν, με την παράσταση να ανοίγει αυλαία στη σκηνή του Jerwood Theatre Downstairs στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 -οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως τις 24 Οκτωβρίου 2026. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στο Berliner Ensemble του Βερολίνου προτού μεταφερθεί σε σκηνή της Νέας Υόρκης την άνοιξη του 2027.

Η τελευταία εμφάνιση του Γκάρι Όλντμαν στο Royal Court ήταν πριν από 39 χρόνια, στο έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Serious Money». Στο έργο του Μπέκετ το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Royal Court το 1958, με τον Πάτρικ ΜακΓκί στον ομώνυμο ρόλο, ο ηθοποιός εκτός του πρωταγωνιστικού ρόλου θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Jerwood Theatre Downstairs για τέσσερις εβδομάδες, ξεκινώντας στις 8 Μαΐου 2026.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την τάση της εμφάνιση σταρ στο West End, ο Μπερν είπε ότι «Στην πρώτη σεζόν [του Royal Court], ο Τζορτζ Ντεβάιν έπεισε την Πέγκι ‘Ασκροφτ να αναλάβει έναν ρόλο του Μπρεχτ, κάτι που ήταν μια τεράστια αλλαγή. Είχαμε τον Λόρενς Ολίβιε στο έργο «The Entertainer». Όταν ο Μαξ Γουόλ πρωταγωνίστησε στο «Ubu» με σκηνικά του Ντέιβιντ Χόκνεϊ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ των μουσικών θεάτρων στον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Αυτό ήταν πάντα μέρος του ρόλου του Royal Court για τα νέα έργα… θέλουμε να είμαστε μία σκηνή που προσελκύει ταλέντα παγκόσμιας φήμης».