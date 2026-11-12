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Το έργο συνδυάζει την αυτοβιογραφική αφήγηση του εικαστικού Κώστα Τσόκλη με πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει σημαντικά έργα από την πορεία του δημιουργού, συνδέοντας προσωπικά βιώματα με την ιστορική πραγματικότητα του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Κώστα Τσόκλη και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με προκράτηση.

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Ένα πολυδιάστατο ντοκουμέντο που συνδυάζει την ιστορική αφήγηση του εικαστικού Κώστα Τσόκλη με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου είναι το ηχητικό δρώμενο «Διαδρομές ή ένας ανέφικτος στόχος» που παρουσιάζεται από το Megaron Plus στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Ο λόγος, η εικόνα και η μουσική συναντιούνται σε ένα συναρπαστικό ταξίδι: μνήμες και προσωπικές αναζητήσεις, τα μεγάλα κινήματα της Τέχνης, η διεθνής παρουσία του Τσόκλη και τα ταξίδια του. Η αφήγηση περνά από τα σημαντικότερα έργα των οκτώ περιόδων της δημιουργικής του πορείας, και μέσα από αυτά ξετυλίγεται η αγωνιώδης πλευρά του 20ού και των πρώτων δεκαετιών του 21ού αιώνα.

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Η ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Τσόκλη, μαζί με ένα λιτό εικαστικό υλικό και τη μουσική του Μαραγκόπουλου, δημιουργεί κάτι τελείως νέο και αυτόνομο. Για το πώς γεννήθηκε αυτή η συνάντηση, ο συνθέτης σημειώνει:

«Η επαφή μου με την ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Κώστα Τσόκλη ήταν από την πρώτη στιγμή καταλυτική. Κάτω από τη φαινομενικά όχι φορτισμένη αφήγησή του, ένιωσα να ξετυλίγεται ένας πολυδιάστατος κόσμος, γεμάτος προσωπικά βιώματα, εκλεπτυσμένες και βαθιές σκέψεις, συναισθήματα, που όλα μαζί όμως συνδέονταν οργανικά με την ιστορική και πολιτισμική σε συνεχή αλλαγή εξωτερική πραγματικότητα. Οκτώ δεκαετίες δημιουργίας και μιας πορείας σε μια Ελλάδα αλλά και μια Ευρώπη γεμάτη εντάσεις, ανησυχία, αλλαγές, πολέμους αλλά και δημιουργία. Η κοινή επιθυμία για μια συνεργασία κατέληξε σε αυτό το ηχητικό δρώμενο, που συνοδεύεται από ένα λιτό εικαστικό υλικό. Η φωνή του κορυφαίου εικαστικού μαζί με ό,τι μεταφέρει συλλειτούργησε μαζί με τη μουσική, και με έναν απρόσμενο τρόπο δημιούργησε κάτι τελείως νέο και αυτόνομο. Έτσι κι αλλιώς, είχα προσεγγίσει το κείμενό του κρυπτογραφικά, εσωτερικά, επιχειρώντας να διεισδύσω στα βαθύτερα επίπεδα του λόγου του, που με ευφυΐα τα κρατούσε προστατευμένα από την επιφανειακή ακρόαση και επικοινωνία. Η εμπειρία μου με αυτήν την συνύπαρξη ήταν μοναδική και τη νιώθω σαν μια καλή τύχη και ευλογία».

GENESIS_1992_Fattoria di Celle, Συλλογή Gori, Πιστόια

Η περίφημη «Κιβωτός» (1991), ένα από τα διασημότερα έργα του Τσόκλη

Γεννημένος στην Αθήνα το 1930, ο Κώστας Τσόκλης είναι ένας από τους σημαντικότερους εικαστικούς της γενιάς του ’60 και διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός. Η πορεία του από το 1955 μέχρι σήμερα, με περισσότερες από εκατό ατομικές εκθέσεις, αποτυπώνει μια διαρκή ανανέωση: από τα πορτρέτα των γονιών του και τις αφηρημένες διατυπώσεις έως τους πειραματισμούς με εξωζωγραφικά στοιχεία και τον διάλογο με την τεχνολογία. Το έργο του φιλοξενείται και στο Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη», που εγκαινιάστηκε το 2011 στον Κάμπο της Τήνου, με το οποίο το Μέγαρο συνεργάζεται σε αυτή την παρουσίαση.

Συντελεστές

Αφήγηση (ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία) Κώστας Τσόκλης

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Μουσική σύνθεση Δημήτρης Μαραγκόπουλος

Info

Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/costas-tsoclis-diadromes-%ce%84i-enas-anefiktos-stochos/

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