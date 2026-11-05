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Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης φιλοξενεί 65 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προωθώντας την άμεση επαφή του κοινού με τους δημιουργούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες ενότητες όπως εκθέσεις design, περφόρμανς, συζητήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα εγκαινιάσει τη φουάρ, η οποία θα αναδείξει νέα ταλέντα μέσω του Art Athina Young Artist Award.

Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τη διοργάνωση, ενώ παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από τον σταθμό του μετρό Συγγρού-Φιξ.

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Το πιο πολυαναμενόμενο ίσως εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα, η Art Athina, επεφύλασσε για την 33η διοργάνωσή της μία διπλή έκπληξη στο φιλότεχνο κοινό.

Η μακροβιότερη και μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, φέτος επιστρέφει αργότερα (12 έως 16 Νοεμβρίου) από το καθιερωμένο ραντεβού της τον Σεπτέμβριο και λόγω των εργασιών στο Ζάππειο, βρίσκει πλέον στέγη στο φιλόξενο και πιο βιομηχανικού τύπου περιβάλλον του Onassis Ready, στον ‘Αγιο Ιωάννη Ρέντη.

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Με γενικό διευθυντή της τον Αντώνη Κούρκουλο, η φετινή Art Athina, που διοργανώνεται όπως πάντα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, φιλοξενεί 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η νέα ευρεία συμμετοχή επιβεβαιώνει για άλλο έναν χρόνο το πόσο η Art Athina γίνεται και πάλι ένα σταυροδρόμι, όπου συναντώνται με τρόπο εποικοδομητικό, οι γκαλερί, ο δημιουργοί, το φιλότεχνο κοινό κι οι συλλέκτες.

Τα επίσημα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι επισκέπτες θα διαπιστώσουν και πάλι ότι η έκθεση δεν αποτελεί ένα εμπορικό γεγονός, μια διευκόλυνση για την αγορά της τέχνης. Απεναντίας, η πληθώρα των περιπτέρων, που πολλά από αυτά όπως συνήθως λειτουργούν και θεματικά, ως επιμέρους έκθεση, προσφέρουν στη διψασμένη για προβολή της εικαστική σκηνή της Ελλάδας και το πρόθυμο να παρακολουθήσει την καλλιτεχνική παραγωγή κοινό, τη δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή και με τα έργα και τους ίδιους τους δημιουργούς.

M.A.M.A contemporary, Yioula Hadjigeorgiou, 52 gold matches, 2026, bronze, variable dimensions

Shen Wei, Sunroom, 2010, Courtesy of the Artist and Athens Geneva Gallery

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων και ενοτήτων

Πέρα από τον κεντρικό εκθεσιακό κορμό (Main), η Art Athina 2026 ξεδιπλώνει μια πλούσια θεματική ατζέντα που αγκαλιάζει όλες τις σύγχρονες τάσεις του πολιτισμού, του σχεδιασμού και της περφόρμανς:

Design: Σε επιμέλεια της Τίνας Δασκαλαντωνάκη και του Μάνθου Καλούμενου, η ενότητα αναδεικνύει σύγχρονες και vintage δημιουργίες ελληνικού design, όπου η ύλη και η μορφή ξεπερνούν τα όρια της απλής χρηστικότητας για να συναντήσουν την τέχνη.

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Project Spaces: Η ομάδα της ARTWORKS (Πάνος Γιαννικόπουλος και Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου) παρουσιάζει το αφιέρωμα «Holding Ground», χαρτογραφώντας και προβάλλοντας τη δουλειά ανεξάρτητων καλλιτεχνικών χώρων από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κόρινθο και την Κύθνα.

Performances: Με τίτλο «DESIRE AFTER ALL» και επιμελητή τον Νικόλα Βαμβουκλιά, το πρόγραμμα εστιάζει στην επιθυμία ως βασική κινητήρια δύναμη. Περιλαμβάνει ζωντανές δράσεις, εικαστικές διαδρομές στον αστικό ιστό του Ρέντη και πρωτότυπες συμπράξεις, όπως το Dial-A-Poem Switzerland και την περφόρμανς του Andi Xhuma.

Talks: Ο καταξιωμένος κύκλος συζητήσεων «Art Athina Art for Tomorrow Talks», σε επιμέλεια της Μαριλένας Κουτσούκου και της Kim Conniff Taber με συντονίστρια τη δημοσιογράφο των «New York Times» Farah Nayeri, εστιάζει κρίσιμα ζητήματα γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά και τον δημόσιο αστικό χώρο.

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Kid’s Program: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Touch the City», επιμελημένο από τη Χριστίνα Μπότσου σε συνεργασία με τον οργανισμό Life is For All, προσκαλεί παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών –με ειδική πρόβλεψη για παιδιά με νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες– να εξερευνήσουν τη γειτονιά του Ρέντη και να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο «αρχείο υφών».

Συνέργειες, Ίδρυμα Ωνάση και βραβεία

Η μετακόμιση στο Onassis Ready συνοδεύεται από μοναδικές συνέργειες. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου, τα ανοιχτά στούντιο των Onassis AiR και Onassis ONX υποδέχονται το κοινό αποκαλύπτοντας έργα σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα από τη Συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση.

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Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η ανάδειξη των νέων ταλέντων, με αποκορύφωμα την απονομή του Art Athina Young Artist Award σε σύμπραξη με το MOMUS, η οποία ανακοινώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Τον εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της φουάρ υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίου kai την οπτική ταυτότητα επιμελείται το g design studio.

Info

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Χώρος Διεξαγωγής: Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, ‘Αγιος Ιωάννης Ρέντης). Ο χώρος διαθέτει πλήρη προσβασιμότητα για ‘Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

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Ωράριο Κοινού:

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Μόνο με πρόσκληση (Εγκαίνια).

Παρασκευή 13 έως Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: 12:00 – 21:00.

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Μετακίνηση: Για τη διευκόλυνση του κοινού, λειτουργεί δωρεάν shuttle bus ανά 20 λεπτά από και προς τον σταθμό του μετρό «Συγγρού – Φιξ».