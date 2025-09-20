Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», στην οποία ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Bob Ferguson, «έναν πρώην επαναστάτη, ο οποίος σε μία ανέλπιδη προσπάθεια να βρει την κόρη του, ζητά βοήθεια από τους παλιούς του φίλους».

Η ταινία, εκτός του ότι σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Αμερικανού σκηνοθέτη με τον σταρ του Χόλιγουντ, έχει ήδη κερδίσει τόσο την εύνοια του κοινού, όσο και των κριτικών. Ωστόσο, για τον Ντι Κάπριο, η ταινία είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία απλή επιτυχία.

Advertisement

Advertisement

Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο BBC, o 50χρονος ηθοποιός δήλωσε πως για εκείνον, η ταινία αντικατοπτρίζει τη συνεχώς αυξανόμενη πόλωση της σημερινής κοινωνίας.

«Αντανακλά την κοινωνία και μιλά ανοιχτά για τη διχόνοια που καλλιεργείται ανάμεσά μας και για τον έντονο διχασμό που επικρατεί», τόνισε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε ακόμη πως, παρότι δεν θεωρεί ότι το «One Battle After Another» διαθέτει ένα συγκεκριμένο κεντρικό μήνυμα, «πραγματεύεται έμμεσα το ζήτημα του εξτρεμισμού». Πρόσθεσε δε ότι, «αν και πρόκειται για μια ταινία με σαφές πολιτικό περιεχόμενο, δεν δίνει την αίσθηση ενός ”μαθήματος” που το κοινό καλείται να αποδεχθεί».

Το «One Battle After Another» επικεντρώνεται στην επανένωση των μελών μιας επαναστατικής ομάδας και στις νέες περιπέτειες που τους περιμένουν. Στο καστ είναι επίσης οι, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρεγκίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ και Τσέις Ινφίνιτι.

Για τον Ντι Κάπριο, η ταινία «βρίσκει ως κοινό σημείο την ανθρωπιά σε όλους τους κεντρικούς της χαρακτήρες», παρά τις έντονες διαφορές τους. «Μιλά για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους, αλλά μπορείς να ταυτιστείς μαζί τους και με τους αγώνες τους, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο επίτευγμα», πρόσθεσε.

Όσο για τον σκηνοθέτη, ο ηθοποιός σημείωσε πως ο Άντερσον «έχει κάνει πολλές ταινίες, αλλά σε αυτήν πραγματικά τα έδωσε όλα».

Με πληροροφίες από Variety, BBC