Κάτι περισσότερο από τρεις μήνες έχουν περάσει από την ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, και το Μουσείο του Λούβρου δεν παύει να επιστρέφει στην επικαιρότητα. Οι δράστες μπορεί να διέφυγαν με κοσμήματα συνολικής αξίας 82 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά στην προσπάθεια τους να εγκαταλείψουν τον χώρο, άφησαν πίσω τους ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της λείας τους: το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Το στέμμα, διακοσμημένο με διαμάντια και σμαράγδια, έπεσε και υπέστη σοβαρές φθορές κατά τη διάρκεια της ληστείας και πλέον πρόκειται να υποβληθεί σε μία εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης, πριν επανεκτεθεί στο κοινό στην Αίθουσα του Απόλλωνα του μουσείου.

Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το στέμμα, το οποίο είχε σχεδιαστεί ώστε να είναι ελαφρύ και εύκαμπτο, είχε υποστεί σοβαρή παραμόρφωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του ARTnews. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν γωνιακό τροχό προκειμένου να κόψουν τη γυάλινη προθήκη, ωστόσο το άνοιγμα που δημιουργήθηκε αποδείχθηκε πολύ στενό ώστε να περάσει το αντικείμενο. Ένα από τα τοξωτά στεφάνια του στέμματος αποκολλήθηκε, ενώ ένα ακόμη βίαιο χτύπημα φαίνεται ότι συνέθλιψε περαιτέρω τη δομή του. Τέσσερις από τις οκτώ παλμέτες με διαμάντια και σμαράγδια που το διακοσμούν αποσπάστηκαν, ενώ ένας από τους εναλλασσόμενους χρυσούς αετούς χάθηκε.

Παρά τη σοβαρότητα των φθορών, οι συντηρητές εντόπισαν και ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία. Σύμφωνα με το CNN, και τα 65 σμαράγδια παρέμειναν άθικτα, ενώ από τα συνολικά 1.354 διαμάντια του στέμματος έλειπαν μόλις δέκα. Η κεντρική σφαίρα από διαμάντια και σμαράγδια δεν υπέστησαν καμία ζημιά, ενώ όπως ανέφρεαν αξιωματούχοι του μουσείου, «το στέμμα μπορεί να επαναδιαμορφωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως».

Plusieurs mois après le drame, le @MuseeLouvre publie enfin des éléments précis sur la couronne de l'impératrice Eugénie, accompagnés de bonnes photos et d'un communiqué aussi rassurant qu'optimiste, annonçant également sa prochaine restauration : https://t.co/JHPpZuHmKa pic.twitter.com/MMJeGv1VY3 — Alexandre Lafore (@LaforeAlexandre) February 4, 2026

Το στέμμα ήταν παραγγελία του αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄ το 1855 για τη «Διεθνή Έκθεση» (Universal Exhibition), μαζί με ένα αντίστοιχο στέμμα για τον ίδιο. Ο επίσημος κοσμηματοποιός της αυτοκρατορικής αυλής, Alexandre Gabriel Lemonnier, συνεργάστηκε με τον γλύπτη François Gilbert για τα τοξωτά τμήματα σε σχήμα αετού και με τον κοσμηματοποιό Pierre Maheu για την κατασκευή του έργου. Παρότι η αυτοκράτειρα Ευγενία δεν στέφθηκε ποτέ, το διάδημά της αποτελεί ένα από τα μόλις τρία σωζόμενα στέμματα Γάλλων ηγεμόνων που παραμένουν στη χώρα. Εντάχθηκε στη συλλογή του Λούβρου το 1988.

Το μουσείο έχει πλέον προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για τον ορισμό πιστοποιημένου συντηρητή, σύμφωνα με τον Γαλλικό Κώδικα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον Νόμο περί Μουσείων και τον Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ την αποκατάσταση θα επιβλέπει συμβουλευτική επιτροπή υπό την προεδρία της διευθύντριας του Λούβρου, Laurence des Cars.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει την πορεία των κλοπιμαίων έως έναν χώρο στάθμευσης σε προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας και έχουν συλλάβει τέσσερις υπόπτους, ωστόσο τα ίδια τα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Με πληροφορίες από ARTnews, CNN.com