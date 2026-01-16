Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση της κλοπής των κοσμημάτων του Λούβρου, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, που σημειώθηκε στο Παρίσι. Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τους δράστες σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, όπου οι κλέφτες είχαν αποθηκεύσει προσωρινά τα κλεμμένα κοσμήματα, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Le Parisien.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου αποτελεί την τελευταία επιβεβαιωμένη καταγραφή των πολύτιμων αντικειμένων, τα οποία αγνοούνται εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Σύμφωνα με την αστυνομία, λιγότερο από μία ώρα μετά τη ληστεία – η οποία πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι-, στις 19 Οκτωβρίου, κάμερες ασφαλείας σε πάρκινγκ στην Ωμπερβιλιέ, προάστιο του Παρισιού, κατέγραψαν δύο από τους τέσσερις υπόπτους να χειρίζονται μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων. Ωστόσο, η τρέχουσα τοποθεσία των κλοπιμαίων παραμένει άγνωστη.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει πέντε υπόπτους μέσω γενετικού υλικού, ενώ τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί. Οι Abdoulaye N. και Ayed G. συνελήφθησαν στις 25 Οκτωβρίου, ο Slimane K. στις 29 Οκτωβρίου, ενώ ο Rachid H. τέθηκε υπό κράτηση στις 25 Νοεμβρίου.

Το χρονικό της «κλοπής του αιώνα»

Όπως αναφέρεται και στο artnet, oι Ayed G. και Abdoulaye N. θεωρούνται οι δύο άνδρες οι οποίοι εισέβαλαν στη γκαλερί και αφαίρεσαν τα κοσμήματα, ενώ ο Slimane K. φέρεται να εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Ο Rachid H. διαθέτει άδεια χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων, και εκτιμάται ότι ήταν ο οδηγός του cherry picker που χρησιμοποιήθηκε για τη διάρρηξη.

Η εισβολή στο Λούβρο διήρκεσε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Οι δράστες αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα, διακοσμημένα με 8.763 πολύτιμους λίθους, και διέφυγαν με δύο σκούτερ, ένα Yamaha T-Max και ένα Suzuki Burgman. Οι Αρχές πιστεύουν ότι η διαδρομή διαφυγής τους οδήγησε στο Ιβρύ-συρ-Σεν, όπου σταμάτησαν προκειμένου να αλλάξουν οχήματα. Δύο από τους άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα Citroën Berlingo, καμουφλαρισμένο ως όχημα εργοταξίου, το οποίο εθεάθη τελευταία φορά να κατευθύνεται δυτικά, ανάμεσα στις περιοχές Ιβελίν και Ερ.

Η Ταξιαρχία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Παρισιού (BRB) είχε καλύτερη τύχη με τον εντοπισμό των άλλων δύο δραστών, οι οποίοι κινήθηκαν ανατολικά με μοτοσικλέτες. Υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, καταγεγραμμένο στις 10:27 το πρωί, δείχνει τους δύο άνδρες να σταματούν σε κατοικιακό υπόγειο πάρκινγκ στην Ωμπερβιλιέ, όπου διαμένουν και οι τέσσερις ύποπτοι.

Ακριβώς κάτω από την κάμερα ασφαλείας, οι δύο άνδρες φέρονται να βγάζουν και να επιθεωρούν τη λεία τους, θαυμάζοντας τα κοσμήματα. Δεν φαίνεται, ωστόσο, να έχουν και τα εννέα κομμάτια. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το Citroën Berlingo φτάνει στο ίδιο πάρκινγκ, με τον Ayed G. να οδηγεί και τον Rachid H. στη θέση του συνοδηγού.

Μεταγενέστερο υλικό από κάμερες δείχνει τον Slimane K. να απομακρύνει τις μοτοσικλέτες στις 23 και 25 Οκτωβρίου. Όταν η αστυνομία ερεύνησε τελικά το γκαράζ, και τα τρία οχήματα είχαν εξαφανιστεί, μαζί και τα πολύτιμα κοσμήματα που κάποτε μετέφεραν.

Με πληροφορίες από Le Parisien, artnet