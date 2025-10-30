Πέντε ακόμη άτομα συνελήφθησαν για την εμπλοκή τους στη ληστεία του Λούβρου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελέως Λορ Μπεκώ, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο κύριος ύποπτος, σύμφωνα με το AFP. Οι νέες συλλήψεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη δύο ανδρών που, όπως έγινε γνωστό, παραδέχθηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους στη θεαματική αυτή κλοπή.

Νωρίτερα σήμερα, το γαλλικό δίκτυο BFMTV, είχε μεταδώσει πως συνελήφθει και τρίτο άτομο. Στο σύνολο τους, οι δράστες φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία η οποία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στο διάσημο μουσείο του Παρισιού, όπου εκλάπησαν ανεκτίμητα έργα τέχνης και θησαυροί αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, παρά τις συλλήψεις μέχρι στιγμής, τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας της εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Με πληροφορίες από BBC