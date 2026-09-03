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Η τραγουδίστρια προετοιμάζει το δέκατο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο περιγράφει ως μια πολυεπίπεδη ιστορία αγάπης που αντικατοπτρίζει την προσωπική της εξέλιξη.

Το νέο δισκογραφικό έργο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, εστιάζοντας παράλληλα στην αυτοαγάπη και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της νονάς της, Ντόλι Πάρτον, η οποία υπήρξε στενή συνεργάτιδα και σημαντική παρουσία στη ζωή της.

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Η Μάιλι Σάιρους φαίνεται πως προχώρησε σε μια αλλαγή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της, καθώς ενδέχεται να έχει υιοθετήσει ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό όνομα, ενώ την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει το δέκατο κατά σειράν μουσικό της άλμπουμ με τίτλο «BASS PERSUADES».

Η 33χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία της με έντονη κόκκινη απόχρωση, συνοδεύοντάς την με μία και μοναδική λέξη στη λεζάντα: «MILEY».

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Μία μέρα αργότερα, έγραψε σε ανάρτηση της: «Η μουσική μάς κατακλύζει. Την αισθανόμαστε, την τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε στον ρυθμό της, την αφήνουμε να βγει από μέσα μας και συνεχίζουμε. Είναι δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και γεμάτη δύναμη.

Καρδιά γεμάτη, πόνος στην καρδιά, κάθε συναίσθημα και κάθε στιγμή της ζωής που βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος.

Σας ευχαριστώ που είστε μέρος της πραγματοποίησης των πιο τρελών ονείρων μου. Ειλικρινά, ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ».

Μιλώντας για τη νέα δισκογραφική δουλειά της στο το περιοδικό Wonderland, η Σάιρους την περιέγραψε ως μια ιστορία αγάπης, διευκρινίζοντας όμως ότι οι ιστορίες αγάπης δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες, αλλά αποτελούνται από πολλά διαφορετικά επίπεδα.

Όπως εξήγησε, στο άλμπουμ υπάρχει σίγουρα ένα ρομαντικό στοιχείο, καθώς, όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους της, αποτελεί αντανάκλαση της προσωπικής της ζωής και της φάσης στην οποία βρίσκεται. Ωστόσο, τόνισε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει για εκείνη ιδιαίτερη σημασία, επειδή το συγκεκριμένο συναίσθημα έχει παραμείνει στη ζωή της μέσα από πολλές διαφορετικές περιόδους και «εποχές» της, κάτι το οποίο, όπως είπε, δεν είχε βιώσει πραγματικά στο παρελθόν.

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«Μία ”ήρεμη” μορφή αγάπης έχει εξελιχθεί σε βασικό θέμα στα τρία τελευταία άλμπουμ. Δεν αναφέρομαι μόνο στην αγάπη με έναν άλλο άνθρωπο, αλλά και στην αγάπη που μπορούμε να έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό», είχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει βιώσει. Όταν αλλάζει η σχέση που έχει κάποιος με τον εαυτό του, όπως υποστήριξε, μεταβάλλονται και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις γύρω του. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι το νέο άλμπουμ γιορτάζει εξίσου και τις δύο αυτές μορφές αγάπης.

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Η είδηση για τη νέα μουσική δραστηριότητα της Σάιρους έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της νονάς της, Ντόλι Πάρτον. Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, στο Νάσβιλ του Τενεσί, μετά από αυτό που η οικογένειά της χαρακτήρισε ως μια «σύντομη μάχη» με μια μορφή καρκίνου, χωρίς να διευκρινίσει το είδος της ασθένειας.

To 10o άλμπουμ της διεθνούς φήμης ποπ σταρ με τίτλο «BASS PERSUADES», θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent

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