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Ο Γιώργος Χατζιδάκις διευκρίνισε ότι η απόφαση αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι τον ίδιο τον ερμηνευτή.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ηλεία, ο Μανώλης Μητσιάς επέλεξε τελικά να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι ανοίγοντας το μουσικό του πρόγραμμα.

Το εν λόγω τραγούδι βασίζεται σε πραγματικό έγκλημα τιμής που συνέβη το 1960 στο χωριό Πόθος, προκαλώντας τραγικές συνέπειες στην οικογένεια του δράστη.

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Ο Μανώλης Μητσιάς συνεχίζει την καλοκαιρινή περιοδεία του σε διάφορες περιοχές της χώρας, ωστόσο η πρόσφατη συναυλία του στην Ημαθία βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην εμφάνισή του την Κυριακή (26/7) δεν ερμήνευσε το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» του Μάνου Χατζιδάκι, έπειτα από απαγόρευση που τέθηκε από τον γιο του συνθέτη, Γιώργο Χατζιδάκι, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε δηλώσει ότι το περιστατικό τον στενοχώρησε ιδιαίτερα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε διευκρινίσει πως η απαγόρευση δεν στρεφόταν κατά του Μανώλη Μητσιά, αλλά αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής της συγκεκριμένης συναυλίας.

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Το βράδυ της Πέμπτης (29/07), ο ερμηνευτής συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για την καλοκαιρινή πανσέληνο στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα, στην Ηλεία. Αυτή τη φορά ανέβηκε στη σκηνή ανοίγοντας το μουσικό πρόγραμμα με το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς».

«Ευχαριστώ πολύ. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζηδάκι σε τρεις δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δε φοβήθηκα να τους πω. Θα σας πω, λοιπόν, και από τους τρεις δίσκους τραγούδια. Αυτό ήταν από την “Αθανασία”», είπε αμέσως μετά ο Μανώλης Μητσιάς, σύμφωνα με βίντεο του patrisnews.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν ξεκίναγα την καριέρα μου σχεδόν τότε είχα κάνει έναν δίσκο με τον Μάνο Χατζηδάκι και τον Νίκο Γκάτσο, “Της γης το χρυσάφι”, το ξέρετε σίγουρα αυτό που θα πω. Πάμε», πριν προχωρήσει στην ερμηνεία του επόμενου τραγουδιού.

Η έμπνευση για το τραγούδι συνδέεται με ένα έγκλημα τιμής που συγκλόνισε το χωριό Πόθος της Ηλείας το 1960. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης ήταν ο Γιάννης, ένας λαϊκός μουσικός, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού γλεντιού, όταν πληροφορήθηκε ότι διατηρούσε κρυφή σχέση με συνεργάτη του.

Η δικαστική απόφαση αναγνώρισε πως η πράξη τελέστηκε εν βρασμώ ψυχής, γεγονός που του επέτρεψε να επιστρέψει στο σπίτι του μετά την αποφυλάκισή του. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή είχε τραγική κατάληξη για την οικογένεια, καθώς η 18χρονη κόρη του έδωσε τέλος στη ζωή της.

Πηγή: patrisnews.gr