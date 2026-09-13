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Κατάμεστο ήταν το ιστορικό Αμφιθέατρο Richelieu του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, το βράδυ της Tρίτης 8 Σεπτεμβρίου, για τo μεγάλο αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα ποιητή, νομπελίστα και Διδάκτορα honoris causa του ιστορικού γαλλικού πανεπιστημίου, Οδυσσέα Ελύτη, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την εκδημία του.

Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από τον γαλλικό πολιτιστικό οργανισμό Delphys, σε συνεργασία με την έδρα «Μεγάλα σύγχρονα στρατηγικά ζητήματα» του Πανεπιστημίου Panthéon-Sorbonne (Paris 1).

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Η εκδήλωση, την οποία σχεδίασε και συντόνισε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, Διδάκτορας Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης, συγγραφέας και δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και εκπομπών τέχνης και πολιτισμού, περιλάμβανε πολυμεσική διάλεξή του πάνω στην ποιητική του Οδυσσέα Ελύτη.

Η παρουσίαση εμπλουτίστηκε από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό του Εθνικού Οπτικοακουστικού Ινστιτούτου της Γαλλίας (ΙΝΑ), αποσπάσματα από την ταινία-ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα», καθώς και ηχητικά τεκμήρια από το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Οδυσσέας Ελύτης: Ο Λόγος και το Φως» του Γιώργου Αρχιμανδρίτη σε παραγωγή της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση του εμβληματικού ποιητικού έργου του Οδυσσέα Ελύτη «Το Μονόγραμμα» από την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Sandrine Dumas.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών και με τη σύμπραξη του Ιδρύματος Jan Michalski, του Αρχείου της ΕΡΤ και του σταθμού πολιτισμού France Culture της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας.