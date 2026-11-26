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Το υπουργείο παραχωρεί το ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 18 στην Πλάκα για τη στέγαση του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του καλλιτέχνη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της καλλιτεχνικής διαδρομής του δημιουργού και η διαφύλαξη της πολιτιστικής παρακαταθήκης του για τις επόμενες γενιές.

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Στη δημιουργία του «Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος», σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ο Μικρός Μονομάχος», πρόεδρος της οποίας, είναι η Άσπα Σαββοπούλου, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με την Άσπα Σαββοπούλου, κατά την οποία συζητήθηκε η δημιουργία του μουσείου αφιερωμένου στη ζωή, το έργο και την πολυσχιδή καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού.

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Το υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί για τον σκοπό αυτό το ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 18, στην Πλάκα, για να φιλοξενήσει το «Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος». Στους χώρους του θα στεγαστεί το αρχείο του δημιουργού, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, που αναφέρονται στην προσωπικότητα και τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία.

Ο στόχος του ΥΠΠΟ είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, μνήμης και γνώσης, που θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει την πολύτιμη παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ενός δημιουργού που με τη μουσική, τον στίχο και τον ιδιαίτερο λόγο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στην πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που δείχνει η Άσπα Σαββοπούλου, στο υπουργείο Πολιτισμού, καταθέτοντας το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου τραγουδοποιού μας, για να δημιουργηθεί το “Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος”», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού. «Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Το υπουργείο Πολιτισμού ακολουθεί, με συνέπεια, την πολιτική της δημιουργίας πολιτιστικών πυρήνων στο ιστορικό κέντρο, με χώρους αφιερωμένους στους μεγάλους μας καλλιτέχνες, για να έχουν οι επόμενες γενιές τη δυνατότητα να γνωρίζουν το έργο τους και να διδάσκονται από την τέχνη, τη δημιουργικότητα και το ήθος τους. Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της προσφοράς του και εξασφαλίζοντας ότι το έργο του θα παραμείνει ζωντανό και προσβάσιμο στις επόμενες γενιές. Είναι ένα χρέος που η Ελλάδα ξεπληρώνει στον Διονύση Σαββόπουλο και προσωπικά στον καθένα από αυτούς».

Λίνα Μενδώνη – Άσπα Σαββοπούλου

Η Άσπα Σαββοπούλου δήλωσε από την πλευρά της: «Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” είναι ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το υπουργείο Πολιτισμού για την έμπρακτη υποστήριξη και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Μουσείου που φιλοδοξούμε να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, όπου το έργο του Διονύση θα συνεχίσει να συνομιλεί με το σήμερα και να συναντά τις γενιές του αύριο κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο του».