Μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στη θρυλική ταινία «V for Vendetta» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής από το HBO, όπως αποκαλύπτει το Variety. Σύμφωνα με πηγές, ο Πιτ Τζάκσον έχει αναλάβει το σενάριο της νέας σειράς, ενώ οι Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν από τα DC Studios είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Το «V for Vendetta» ξεκίνησε ως κόμικ σε συνέχειες, γραμμένο από τον Άλαν Μουρ και σε εικονογράφηση του Ντέιβιντ Λόιντ. Πρωτοεμφανίστηκε το 1982 στο βρετανικό ανθολόγιο «Warrior», ενώ η DC ανέλαβε τη δημοσίευσή του το 1988.

Advertisement

Advertisement

EXCLUSIVE: A “V for Vendetta” TV series is currently in development at HBO.



James Gunn, Peter Safran, and Chad King of DC Studios will executive produce, as will Ben Stephenson. Pete Jackson is attached to write the series adaptation. https://t.co/ZyV1TV33c2 pic.twitter.com/OVdNaAI6ov — Variety (@Variety) November 10, 2025

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βρετανία, σε ένα δυστοπικό, όχι μακρινό μέλλον όπου η χώρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του φασιστικού κόμματος Norsefire. Ένας αναρχικός με το όνομα V, γνωστός για τη χαρακτηριστική μάσκα του Γκάι Φοκς, προσπαθεί να ανατρέψει το καθεστώς με τη βοήθεια της Ίβι Χάμοντ, μιας νεαρής γυναίκας την οποία ο V έσωσε από τη μυστική αστυνομία του καθεστώτος.

Το κόμικ μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη το 2005, με τον Χιούγκο Γουίβινγκ στον ρόλο του V και τη Νάταλι Πόρτμαν ως Ίβι. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Τζέιμς Μακτίγκ, ενώ οι Wachowskis έγραψαν το σενάριο.

Η ταινία, εκτός από το ότι ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 130 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, άσκησε τεράστια επιρροή, εμπνέοντας δεκάδες κινήματα σε όλο τον κόσμο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι «Anonymous», το γνωστό hacker-κίνημα, το οποίο υιοθέτησε την εμβληματική μάσκα του V ως σύμβολο αντίστασης κατά της διαφθοράς και της λογοκρισίας.

Η ταινία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μέχρι και σήμερα, με τη Warner Bros. να σκοπεύει να την επαναφέρει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2026, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Αν η σειρά «V for Vendetta» λάβει τελικά το πράσινο φως, θα αποτελέσει την πιο πρόσφατη live-action παραγωγή των DC Studios που βρίσκει «στέγη» στο HBO.

Με πληροφορίες από Variety