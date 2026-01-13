H τέταρτη σεζόν της σειράς «The White Lotus» του HBO μεταφέρεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα του νέου κύκλου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων, στο Château de La Messardière στο Σεν Τροπέ, ένα μεγαλοπρεπές κάστρο του 19ου αιώνα που λειτουργεί ως πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο δημιουργός της σειράς Μάικ Γουάιτ -που κατά το δημοσίευμα, βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου- έχει χρησιμοποιήσει και στις προηγούμενες σεζόν εμβληματικά «σκηνικά» για να αναλύσει τάξεις, προνόμια και δυσλειτουργίες: Από τις τροπικές ακτές του Μάουι στη Χαβάη και τις ηφαιστειακές πλαγιές της Ταορμίνα στη Σικελία έως τα καταπράσινα τοπία του Κο Σαμούι και του Πουκέτ στην Ταϊλάνδη.

Advertisement

Advertisement

Το Château de La Messardière, που θα πρωταγωνιστήσει στον νέο κύκλο, βρίσκεται σε έκταση 130 στρεμμάτων με πεύκα, κυπαρίσσια και γιασεμί, καθώς και θέα στη Μεσόγειο από την κορυφή του λόφου και διαθέτει 86 δωμάτια και σουίτες.

Οι σουίτες στο πολυτελές κατάλυμα πέντε αστέρων κοστίζουν από 3.000 έως 8.000 δολάρια τη βραδιά και το ξενοδοχείο διαθέτει spa, υπηρεσία πρόσβασης στην παραλία με Rolls-Royce, εστιατόρια, αθλητικές δραστηριότητες και παιδική κατασκήνωση.

Χτισμένο τον 19ο αιώνα, το κάστρο ήταν το γαμήλιο δώρο που έκανε ο έμπορος κονιάκ Gabriel Dupuy d’Angeac στην κόρη του Louise και τον σύζυγό της, αξιωματικό ιππικού Henry Brisson de La Messardière. Αφού φιλοξένησε την αριστοκρατική κοινωνία και τα λαμπερά πάρτι της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’20, το ακίνητο εγκαταλείφθηκε προτού αποκατασταθεί στα τέλη του 20ου αιώνα όταν ανακηρύχθηκε Ιστορικό Μνημείο της Γαλλίας και τέθηκαν οι βάσεις για τη σύγχρονη αναγέννησή του.

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Απριλίου και να ολοκληρωθούν τέλη Οκτωβρίου. Το Château de La Messardière είναι ένα από τα πολλά μέρη που θα φιλοξενήσουν τα γυρίσματα της σειράς του HBO. Η ιστορία -η πλοκή δεν έχει αποκαλυφθεί- θα ξεδιπλωθεί με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα, ίσως και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών, με μερικές σκηνές να γυρίζονται και σε ξενοδοχείο του Παρισιού.

Κάθε κύκλος του «The White Lotus», που άρχισε να προβάλλεται το 2021, διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας και αφηγείται τις περιπέτειες των προνομιούχων παραθεριστών και των (ταλαιπωρημένων) ντόπιων εργαζομένων σε υπεροπολυτελή καταλύματα.