Το νεό-νουάρ της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι με την Τζόντι Φόστερ, η ιστορία του σημαντικότερου σύγχρονου κιθαρίστα του φλαμένκο Γεράι Κορτές, ζόμπι από την Τασμανία, το υβριδικό μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ έργο του Δημήτρη Αθανίτη και «Αποστολή Άγιος Βασίλης» για τα παιδιά. Αυτές είναι οι νέες ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πρωτοχρονιά. Πάμε σινεμά.



Μια Ιδιωτική Ζωή

Η νέα ταινία της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, «Vie Privée», είναι ένα πολυεπίπεδο ψυχολογικό θρίλερ που κινείται ανάμεσα στο μυστήριο, την υπαρξιακή αναζήτηση και τη λεπτή ειρωνεία της κωμωδίας σχέσεων. Με φόντο το Παρίσι, η ιστορία ακολουθεί τη Λιλιάν Στάινερ (Τζόντι Φόστερ), μια καταξιωμένη ψυχίατρο, η οποία συγκλονίζεται από τον αιφνίδιο θάνατο μίας ασθενούς της. Πεπεισμένη πως δεν πρόκειται για αυτοκτονία, ξεκινά τη δική της προσωπική έρευνα, η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε μια βαθιά ενδοσκόπηση γύρω από την ευθύνη, την ενοχή και τα όρια της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Ζλοτόφσκι μετατρέπει την αφήγηση σε μια κινηματογραφική διερεύνηση της αμφιβολίας: τι είναι αλήθεια και τι προβολή; Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τους άλλους – και για τον ίδιο μας τον εαυτό; Η ταινία ξετυλίγεται σαν αστυνομικό αίνιγμα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένα λεπτοδουλεμένο πορτρέτο μιας γυναίκας που βλέπει τη μέχρι πρότινος ακλόνητη λογική της να ραγίζει.

Η Τζόντι Φόστερ παραδίδει μια ερμηνεία εξαιρετικής ακρίβειας και εσωτερικής έντασης. Μαζί της, ο Ντανιέλ Οτέιγ, ο οποίος υποδύεται τον πρώην σύζυγό της, προσφέροντας μια απρόσμενα τρυφερή και συχνά χιουμοριστική νότα, ενώ η Βιρζινί Εφιρά, ο Ματιέ Αμαλρίκ, ο Βενσάν Λακόστ και η Λουάνα Μπαϊράμι συμπληρώνουν ένα καστ υψηλής υποκριτικής έντασης.

Η ταινία αποτέλεσε επίσημη επιλογή εκτός διαγωνιστικού στο Φεστιβάλ Καννών 2025, καθώς και επίσημη επιλογή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2025. Μια ιστορία που συνομιλεί με το ίδιο το σινεμά, με τη μνήμη, τη φαντασία και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, προσκαλώντας τον θεατή όχι απλώς να λύσει ένα μυστήριο, αλλά να μοιραστεί μια εμπειρία σκέψης και συναισθηματικής εγρήγορσης.

Θάβουμε τους Νεκρούς

Ένα τραγικό στρατιωτικό λάθος προκαλεί την ενεργοποίηση ενός πειραματικού όπλου, η έκρηξη του οποίου αφανίζει ακαριαία περίπου 500.000 ανθρώπους -ολόκληρο τον πληθυσμό- της Τασμανίας. Οι νεκροί όμως ανασταίνονται. Ο στρατός επιμένει ότι πρόκειται για αβλαβή, αργοκίνητα όντα, προσφέροντας μια επίπλαστη ελπίδα στις οικογένειες που θρηνούν. Όταν η Έιβα εισέρχεται στη ζώνη καραντίνας αναζητώντας τον αγνοούμενο σύζυγό της, ανακαλύπτει την εφιαλτική αλήθεια: Μερικοί -όχι όλοι- από τους νεκρούς έχουν «επιστρέψει». Οι οδηγίες είναι να μην ανησυχούν, αλλά και να μην εμπλακούν. Απλά να ανάψουν μια φωτοβολίδα και κάποιος από το στρατό θα έρθει γρήγορα να τους σκοτώσει. Ξανά. Κι αν ο σύζυγος της Έιβα είναι ένας από αυτούς; Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό; Γιατί μερικοί επιστρέφουν και άλλοι όχι; Κι αν μπορεί να σωθεί; Σε σενάριο – σκηνοθεσία του Αυστραλού Ζακ Χίλντιτς, γνωστού από το «These Final Hours». Με τους Ντέιζι Ρίντλεϊ, Μπρέντον Θουέιτς, Μάρκ Κόουλς Σμιθ, Ματ Γουέλαν.

Η Φλαμένκο Κιθάρα του Γεράι Κορτές

Η ταινία, που απέσπασε τα βραβεία Γκόγια 2025 καλύτερου ντοκιμαντέρ και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, γεννήθηκε από τη μοιραία συνάντηση μεταξύ του σκηνοθέτη και του Γεράι Κορτές, μιας ασυνήθιστης φιγούρας στον κόσμο του φλαμένκο –που είναι σεβαστός όχι μόνο στους πιο παραδοσιακούς τσιγγάνους, αλλά και στους πιο αβάν γκαρντ καλλιτέχνες.

Στην εισαγωγή, ο Αντόν Αλβάρες, γνωστός κυρίως ως μουσικός με το ψευδώνυμο C. Tangana, εξηγεί πώς γνώρισε τον ακαταμάχητα χαρισματικό κιθαρίστα του φλαμένκο, πώς γοητεύτηκε από το ταλέντο του αλλά και ενθουσιάστηκε με την ιστορία της οικογένειάς του: μία ιστορία χωρισμού, αλλά και ενός άλλου, ακόμα πιο τραγικού γεγονότος, που σταδιακά, αποκαλύπτεται στην ταινία η οποία είναι δομημένη σαν ένα δράμα μυστηρίου.

Με τον Αλβάρες ξεκινούν ένα μουσικό ταξίδι για να ηχογραφήσουν ένα άλμπουμ που πηγάζει από μια βαθιά θλίψη. Αυτή η δημιουργική διαδικασία ωθεί τον Γεράι να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Κλείνοντας το μάτι στην ταινία του Ισάκι Λακουέστα «La leyenda del tiempo» (2006), το ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στην τσιγγάνικη κουλτούρα, στη μουσική φλαμένκο και στα οικογενειακά μυστικά. Με τους Γεράι Κορτές, Μαρία Μερίνο ντε Πας, Μιγκέλ Κορτές, Τάνια Γκαρσία.

Ανακόντα

O Νταγκ (Τζακ Μπλακ) και ο Γκριφ (Πολ Ραντ) είναι κολλητοί φίλοι από παιδιά και πάντα ονειρεύονταν να κάνουν το ριμέικ της αγαπημένης τους ταινίας: το «κλασικό» κινηματογραφικό Anaconda. Όταν μια κρίση μέσης ηλικίας τούς ωθεί να το κάνουν επιτέλους, κατευθύνονται βαθιά στον Αμαζόνιο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Αλλά τα πράγματα γίνονται σοβαρά όταν εμφανίζεται ένα αληθινό γιγάντιο ανακόντα, μετατρέποντας το κωμικά χαοτικό σετ της ταινίας σε μια θανατηφόρα κατάσταση. Μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. ΣκηνοθεσίαΤομ Γκόρμικαν.

Αποστολή Άγιος Βασίλης

Το εργαστήριο του Άγιου Βασίλη δεν είναι πια αυτό που ήταν: η μαγεία και η παράδοση έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία και τον αυτοματισμό, το χριστουγεννιάτικο έλκηθρο έχει παροπλιστεί και τα δώρα διανέμονται μέσω ενός υπερσύγχρονου κέντρου logistics. Ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης έχει αποσυρθεί, παραδίδοντας το εργαστήριό του σε μια νέα γενιά χριστουγεννιάτικων ξωτικών.

Ο Γιόγιο, ένα νεαρό και κάπως αφελές ξωτικό, δεν περίμενε τίποτα από όλα αυτά την πρώτη του μέρα στο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη. Όταν ένας χάκερ υπολογιστών παίρνει τον έλεγχο του εργαστηρίου και απειλεί να καταστρέψει όλα τα δώρα, τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Γιόγιο γίνεται απροσδόκητα η τελευταία ελπίδα του Βόρειου Πόλου. Ευτυχώς δεν είναι μόνος. Μαζί με την προσγειωμένη συνάδελφό του Κόκο, τον πιστό μικρό του τάρανδο Κρύμελ και ένα συνταξιοδοτημένο drone συσκευασίας, ξεκινά μια ξέφρενη και συγκινητική αποστολή για να βρουν τον Άγιο Βασίλη. Ανάμεσα σε όλες τις τεχνολογικές αλλαγές, ο Γιόγιο και οι φίλοι του είναι οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν να ξαναβρεθεί η αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων. Σκηνοθεσία Ντάμιαν Μιτρέφσκι, Ρίτσαρντ Κούσο. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Τίτος Γρηγορόπουλος, Ζωή Κατσάτου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Γιάννης Στεφόπουλος, Ντίνος Σούτης, Φοίβος Ριμένας, Άντρια Ράπτη, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Άγγελος Λιάγκος, Δημήτρης Ζαπατίνας, Βασίλης Μήλιος, Γιώργος Σκουφής και η μικρή Νάρια Αθανασοπούλου.

Λαβύρινθος

Μια κατάδυση στην καρδιά της πόλης, μέσα στις στοές στο κέντρο της Αθήνας και στους ανθρώπους τους. Ένα ιδιότυπο ντοκιμαντέρ με οδηγό τον Κώστα Καζανά, το οποίο ανασυνθέτει την πραγματικότητα στα έγκατα της πόλης, συναντώντας στην περιπλάνησή του τους σουρεαλιστές, τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, αλλά και το ίδιο το σινεμά. «Ο Λαβύρινθος είναι μια ταινία για τη μυστική πλευρά της Αθήνας· για όσα υπάρχουν γύρω μας αλλά δεν τα βλέπουμε. Είναι μια ταινία για τις σιωπές της πόλης.» – Δημήτρης Αθανίτης