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Ο ηθοποιός θα υποδυθεί έναν πρώην αστυνομικό ντετέκτιβ που αποφυλακίζεται για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς πάσχει από καρκίνο στον εγκέφαλο σε τελικό στάδιο.

Ο κεντρικός ήρωας επιδιώκει να επανορθώσει για τα λάθη του παρελθόντος και να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, παρά τα εμπόδια που συναντά.

Η ταινία, η οποία παραμένει προς το παρόν χωρίς τίτλο, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου 2027.

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Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία δράσης του Κρίστοφερ Μακουάρι, όπως αναφέρει δημοσίευμα του World of Reel, με το σενάριο να υπογράφουν οι Σκοτ Μπάρκαν και Γκρεγκ Ζεντνέρ.

Η υπόθεση ακολουθεί έναν πρώην αστυνομικό ντετέκτιβ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης όταν μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο στον εγκέφαλο σε τελικό στάδιο. Με μόλις έξι μήνες ζωής να του απομένουν, του χορηγείται κατ’ εξαίρεση αποφυλάκιση για ανθρωπιστικούς λόγους. Αφήνοντας τη φυλακή πίσω του, αποφασίζει να ξαναβρεί την κόρη του, την οποία είχε εγκαταλείψει, αλλά και να γνωρίσει για πρώτη φορά τον εγγονό του, την ύπαρξη του οποίου δεν γνώριζε.

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Το μόνο που επιθυμεί είναι να επανορθώσει για τα λάθη του παρελθόντος και να αφήσει πίσω του όσα τον βαραίνουν. Ωστόσο, το παρελθόν του δεν φαίνεται διατεθειμένο να τον αφήσει να προχωρήσει τόσο εύκολα.

Denzel Washington is set to star in an untitled crime thriller directed by Christopher McQuarrie. The film follows a former detective who is granted early release from prison after being diagnosed with terminal brain cancer. In theaters on October 1, 2027. (Source: https://t.co/2zizMPrUvh) October 20, 2026

Η ιδέα του Ντένζελ Ουάσινγκτον στον ρόλο ενός συντετριμμένου πρώην αστυνομικού, που δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μακουάρι, δημιουργεί ήδη μεγάλες προσδοκίες. Άλλωστε, οι ιστορίες λύτρωσης αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα στην καριέρα του Ουάσινγκτον, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες με ήρωες που παλεύουν να εξιλεωθούν για τις πράξεις τους.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Πρόσφατα επέστρεψε στο Broadway με τον «Οθέλλο» του Σαίξπηρ, έχοντας στο πλευρό του τον Τζέικ Τζίλενχαλ, ενώ η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία «Highest 2 Lowest» του Σπάικ Λι.

Παράλληλα, συμμετέχει και στη ταινία με τίτλο «The Take» του Netflix, στο πλευρό των Ρόμπερτ Πάτινσον και Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς. Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι θα έκανε πρεμιέρα μέσα στο 2026, πλέον η κυκλοφορία της μετατέθηκε για το 2027.

Fernando Meirelles’ ‘HERE COMES THE FLOOD’ is now titled ‘THE TAKE’. 🎬 Starring Denzel Washington, Robert Pattinson and Daisy Edgar-Jones. 🔗 https://t.co/GrGwXtPWwZ https://t.co/cJOGvjRHKd Advertisement October 21, 2026

Για τον Κρίστοφερ Μακουάρι, η νέα ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή στο είδος του αστυνομικού θρίλερ, έπειτα από μια δεκαετία συνεργασίας με τον Τομ Κρουζ στις ταινίες της σειράς «Mission: Impossible». Ο Μακουάρι σκηνοθέτησε τις τέσσερις τελευταίες ταινίες του franchise, με την πιο πρόσφατη το «The Final Reckoning».

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος έχει κερδίσει Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «The Usual Suspects», ενώ είχε σκηνοθετήσει τις ταινίες «The Way of the Gun» και «Jack Reacher». Πρόκειται για μια πλευρά της κινηματογραφικής του πορείας που, όπως επισημαίνεται, συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα όταν γίνεται αναφορά στο όνομά του.

Μπορεί η ταινία να μην φέρει ακόμα κάποιον τίτλο, ωστόσο, έχει ήδη προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου 2027.

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Με πληροφορίες από The World of Reel