Χαμένο έργο του μεγάλου Αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλιμτ έκανε εμφάνιση – έκπληξη στην έκθεση TEFAF στο Μάαστριχτ. Πρόκειται για το πορτρέτο ενός Αφρικανού πρίγκιπα με τίτλο «Prince William Nii Nortey Dowuona» το οποίο ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε το 1897 και η αξία του εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εντυπωσιακός πίνακας είχε χαθεί μετά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήρθε ξανά στο φως όταν ένας συλλέκτης τον παρουσίασε στη γκαλερί Wienerroither & Kohlbacher της Βιέννης και της Νέας Υόρκης το 2021.

Ο Γκούσταβ Κλιμτ γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1862 στη Βιέννη και πέθανε στην ίδια πόλη το 1918. Έμεινε στην ιστορία της τέχνης ως ο βασικός εκπρόσωπος του κινήματος της Απόσχισης.

Η έμπνευση για το έργο του Κλιμτ ήρθε όταν ο ίδιος και ένας φίλος του, επίσης καλλιτέχνης, ο Φραντς Ματς, παρακολούθησαν μια δημοφιλή τότε εκδήλωση στο Tiergarten am Schüttel, έναν ζωολογικό κήπο της εποχής που διοργάνωνε «εθνογραφικές εκθέσεις», με εκθέματα ανθρώπους.

Εκείνη τη χρονιά, υπήρχε μια έκθεση που υποτίθεται ότι παρουσίαζε εκπροσώπους του λαού Ashanti, επίσης γνωστού ως Asante, μέρος της εθνικής ομάδας Akan, από τη σημερινή Γκάνα, η οποία τότε ήταν αποικία των Βρετανών. Στην πραγματικότητα, η έκθεση παρουσίαζε μέλη του λαού Osu.

Ο πίνακας του σχεδόν δύο μέτρα πρίγκιπα, εκτιμάται ότι παρέμεινε στην κατοχή του ζωγράφου μέχρι που δόθηκε προς πώληση σε δημοπρασία στον οίκο Samuel Kende της Βιέννης το 1923 με τιμή εκκίνησης 15.000 κορώνες χωρίς να είναι γνωστό αν τελικά πωλήθηκε.

«Portrait of Fräulein Lieser», Γκούστα Κλιμτ, 1917. (AP Photo/Christian Bruna) via Associated Press

Στο πλαίσιο μιας αναδρομικής έκθεσης για τον καλλιτέχνη που διοργανώθηκε το 1928, η Ernestine Klein παρουσιάστηκε ως ιδιοκτήτρια του έργου. Η Ernestine και ο σύζυγός της Felix είχαν μετατρέψει το πρώην εργαστήριο του καλλιτέχνη σε βίλα.

Λόγω της εβραϊκής τους καταγωγής, το ζευγάρι εγκατέλειψε την Αυστρία όταν οι Ναζί κατέλαβαν τη χώρα το 1938, καταλήγοντας τελικά να ζουν κρυφά στο Μονακό και περνώντας τον τελευταίο χρόνο του πολέμου μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο. Η τύχη του πίνακα παρέμενε άγνωστη μέχρι το 2023, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ένας διακανονισμός επιστροφής της κληρονομιάς του ζευγαριού Klein.

Περίπου 120 μέλη της φυλής Osu ταξίδεψαν στη Βιέννη ώστε να δουν από κοντά τον πίνακα μαζί με ένα κοινό το οποίο άγγιζε τα 10.000 άτομα την ημέρα. Η έκθεση με τον τίτλο «The Gold Coast and its inhabitants: Ashanti» καλύφθηκε ευρέως από τον Τύπο με τους κατοίκους της Βιέννης να καλωσορίζουν τα μέλη της φυλής Osu.

Ο πίνακας είναι το δεύτερο χαμένο πορτρέτο του καλλιτέχνη που βγαίνει σε δημοπρασία τον τελευταίο χρόνο, καθώς το πρώτο που αγνοούταν σχεδόν έναν αιώνα, άγγιξε τα 32 εκατομμύρια δολάρια στο Im Kinsky στη Βιέννη. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ από αυστριακό οίκο δημοπρασιών.

Με πληροφορίες από Artnews, Artnet