Ο υποψήφιος για Όσκαρ, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός θα ενώσει δυνάμεις με την Κατρίνα Μπαλφ. Φωτογραφία wikimedia commons

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Η σειρά είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «Last Days» του Άνταμ Νέβιλ και ακολουθεί μια δημιουργό ντοκιμαντέρ που ερευνά μια μυστηριώδη αίρεση.

Ο Μπιλ Νάι θα υποδυθεί τον Ζακ, έναν δημιουργό ντοκιμαντέρ που προσλαμβάνει την κεντρική ηρωίδα για να συνεργαστούν σε ένα νέο επαγγελματικό πρότζεκτ.

Τη σκηνοθεσία της σειράς αναλαμβάνει η Νάταλι Έρικα Τζέιμς, η οποία συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Αλφόνσο Κουαρόν και άλλους συνεργάτες.

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Ο Μπιλ Νάι εντάχθηκε στο καστ της νέας σειράς θρίλερ του Αλφόνσο Κουαρόν με τίτλο «Ascension» για το Apple TV+. Ο υποψήφιος για Όσκαρ, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός θα ενώσει δυνάμεις με την Κατρίνα Μπαλφ.

Η σειρά ανακοινώθηκε από την Apple τον Αύγουστο και είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα «Last Days» του Βρετανού συγγραφέα Άνταμ Νέβιλ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

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Σύμφωνα με τη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί τη Ρόουζ, «μια αφοσιωμένη δημιουργό ντοκιμαντέρ και πρόσφατα διαζευγμένη μητέρα, εξαιρετική στο να φέρνει στο φως τις αλήθειες για τους άλλους, την ώρα που η ίδια παλεύει να ξεκαθαρίσει τις δικές της».

Όταν αρχίζει να εργάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ για μια μυστηριώδη αίρεση του 20ού αιώνα, γνωστή ως «Church of Ascension», ανακαλύπτει απροσδόκητα ένα είδος καταφυγίου στις διδαχές της, μέχρι που ανακαλύπτει κάτι πολύ πιο σκοτεινό και επικίνδυνο κάτω από την επιφάνεια». Σύμφωνα με το Deadline, ο Μπιλ Νάι θα υποδυθεί τον Ζακ, έναν δημιουργό ντοκιμαντέρ, ο οποίος προσλαμβάνει τη Ρόουζ για να συνεργαστούν σε ένα νέο πρότζεκτ.

Ο Αλφόνσο Κουαρόν συνυπογράφει το σενάριο της σειράς μαζί με τον αδελφό του, Κάρλος, τη Νάταλι Έρικα Τζέιμς και τον Κρίστιαν Γουάιτ, ενώ και οι τέσσερις έχουν επίσης ρόλο εκτελεστικών παραγωγών. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει η Τζέιμς η οποία μαζί με τον Γουάιτ θα έχουν χρέη συν-δημιουργών.

Κεντρικός ήρωας στο βιβλίο του Νέβιλ είναι ένας άνδρας, ο Kyle Freeman -αλλά δεν είναι η μόνη διαφοροποίηση. Η σειρά φαίνεται να επαναπροσδιορίζει και την ίδια τη δραματουργική αφετηρία, καθώς η Ρόουζ δεν ερευνά απλώς μια σκοτεινή υπόθεση, αλλά έχει και μια προσωπική σχέση με όσα ανακαλύπτει.

Η Μπαλφ, εκτός από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, θα συμμετέχει επίσης στην εκτελεστική παραγωγή.

Στις αρχές του μήνα ανακοινώθηκε ότι ο Μπιλ Νάι θα κάνει γκεστ εμφάνιση στη 2η σεζόν της σειράς «Star Trek: Starfleet Academy» στο Paramount+.