1942, στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια διεθνής νηοπομπή 37 συμμαχικών πλοίων, υπό τη διοίκηση Ερνεστ Κράουζε διασχίζει τον Βόρειο Ατλαντικό με προορισμό τη Βρετανία, ενώ καταδιώκεται από γερμανικά U-boat, τα άκρως επικίνδυνα υποβρύχια των ναζί. Κάποια στιγμή το πλήρωμα πληροφορείται ότι εισέρχονται σε περιοχή στην οποία δεν μπορούν να έχουν ούτε καν την προστασία των αεροπλάνων για πέντε ολόκληρες μέρες.

Αυτή είναι σε αδρές γραμμές η ιστορία της ταινίας «Greyhound», κεντρικό πρόσωπο της οποίας είναι ο -σχετικά άπειρος- καπετάνιος Κράουζε, ένας αξιωματικός καριέρας, επικεφαλής του αντιτορπιλικού πλοίου USS Keeling, το κωδικό όνομα του οποίου ήταν «Greyhound».

Advertisement

Advertisement

Τον Κράουζε υποδύεται ο Τομ Χανκς, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, που βασίζεται στο βιβλίο «Ο καλός ποιμένας» του Σέσιλ Σκοτ Φόρεστερ και αφορά πραγματικά γεγονότα. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Άαρον Σνάιντερ, επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2020, όμως -όπως πολλές άλλες ταινίες την περίοδο της πανδημίας- προβλήθηκε σε πλατφόρμα streaming, στην προκειμένη περίπτωση από το Apple TV. Μάλιστα, σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Τώρα ο Τομ Χανκς επιστρέφει στο «Greyhound», υπογράφοντας και πάλι το σενάριο, με τον Άαρον Σνάιντερ να αναλαμβάνει ξανά τη σκηνοθεσία. Και δεν είναι οι μόνοι: η Ελίζαμπεθ Σου -που υποδύθηκε τη σύζυγο του Κράουζε- θα είναι στο νέο καστ, όπως και ο Στίβεν Γκράχαμ («Adolescence»). Στις νέες αφίξεις οι Τζακ Πάτεν και Ρομπ Μόργκαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτή τη φορά, τα γεγονότα δεν διαδραματίζονται στον Βόρειο Ατλαντικό, καθώς μετά την Απόβαση της Νορμανδίας και η ιστορία ακολουθεί τον Κράουζε και το πλήρωμά του καθώς κατευθύνονται προς τον Ειρηνικό.

Με πληροφορίες από worldofreel