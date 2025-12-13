Ο Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 76ου Φεστιβάλ Βερολίνου, το οποίο θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Ο πρωτοπόρος δημιουργός, μία από τις πιο σημαντικές μορφές του κινήματος του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, έχει στις έξι δεκαετίες της καριέρας του, υπογράψει τόσο ταινίες μυθοπλασίας που θεωρούνται κλασικές, όσο και εξαιρετικά ντοκιμαντέρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η πιο πρόσφατη ταινία του με τίτλο «Perfect Days», απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Τα ντοκιμαντέρ του «Buena Vista Social Club» (1999), «Pina» (2011) και «The Salt of the Earth» (2014) έχουν επίσης προταθεί για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ. Από τις πιο γνωστές ταινίες του είναι βεβαίως, το «Παρίσι, Τέξας», το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984, η τριλογία «Road Movie» (1974-1976), καθώς και το εμβληματικό «Wings of Desire» (στην Ελλάδα με τίτλο «Τα Φτερά του Έρωτα») του 1987.

«Ο Βιμ Βέντερς είναι μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του διεθνούς κινηματογράφου. Εδώ και έξι δεκαετίες δημιουργεί ταινίες που μας συγκινούν και μας συναρπάζουν με την ανθρωπιά και την αίσθηση θαυμασμού που αποπνέουν», δήλωσε η διευθύντρια της Μπερλινάλε, Τρίσια Τατλ.

«Η αστείρευτη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε του έργο, είτε εξερευνά το ταλέντο άλλων καλλιτεχνών είτε φωτίζει τη δική μας αναζήτηση για νόημα και σύνδεση. Το να πούμε ότι είμαστε περήφανοι για αυτόν τον πολυπράγμονα δημιουργό που προέρχεται από τη δική μας πόλη είναι λίγο. Ανυπομονούμε να δούμε προς τα πού θα κατευθύνει την κριτική επιτροπή ο πρόεδρος Βιμ Βέντερς στην επιλογή των νικητών για τη Χρυσή και την Αργυρή Άρκτο της 76ης Μπερλινάλε», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο σπουδαίος σκηνοθέτης συμπλήρωσε: «Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου να σκεφτώ έστω και αμυδρά ότι θα μπορούσα να είμαι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην πόλη μου, μέχρι που μου το ζήτησε η Τρίσια Τατλ. Και τότε συνειδητοποίησα: Ουάου! Θα είναι ένας εντελώς νέος τρόπος να βλέπω ταινίες στη Μπερλινάλε, να παρακολουθήσω επιτέλους καθεμία από τις συμμετοχές στο διαγωνιστικό και να τις συζητήσω σε βάθος με μια ομάδα ευφυών ανθρώπων που αγαπούν το σινεμά. Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει; Είμαι ευγνώμων στην Τρίσια που με προσκάλεσε σε αυτή τη σπάνια εμπειρία», δήλωσε ο Βέντερς.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης είχε λάβει την Τιμητική Χρυσή Άρκτο στην Μπερλινάλε το 2015 για το σύνολο της καριέρας του, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Deadline. Το 76ο Φεστιβά Κινηματογράφου του Βερολίνου θα διεξαχθεί από 12 έως 22 Φεβρουαρίου του 2026.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline