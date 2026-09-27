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Ο δημιουργός, ο οποίος πάσχει από μυοσίτιδα, δήλωσε ότι η ταινία αυτή είναι πιθανότατα το τελευταίο έργο της καριέρας του.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Κέιτ Ο’ Φλιν, κέρδισε το βραβείο Concha de Plata για την καλύτερη ερμηνεία της στη συγκεκριμένη παραγωγή.

Το φεστιβάλ απένειμε επίσης το τιμητικό βραβείο Donostia στη Βρετανίδα ηθοποιό Ναόμι Γουότς και στον Γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ.

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Το βραβείο Concha de Oro, το κορυφαίο του Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν, στην Ισπανία, έλαβε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η ταινία «Tender Loving Care», η οποία πιθανότατα είναι η τελευταία του Βρετανού σκηνοθέτη Μάικ Λι, ο οποίος πάσχει από σπάνια ασθένεια.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας», είπε ο ηλικίας 83 ετών δημιουργός, μορφή του βρετανικού σινεμά, σε βίντεο που προβλήθηκε στην τελετή λήξης της φετινής διοργάνωσης.

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Ο Μάικ Λι πάσχει από μυοσίτιδα, αυτοάνοσο νόσημα που πλήττει τους μύες. Την περασμένη Τρίτη επιβεβαίωσε ο ίδιος πως αυτή είναι «κάτι παραπάνω από πιθανό» ότι θα είναι η τελευταία ταινία που γύρισε στη ζωή του.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Έιμι (Κέιτ Ο’ Φλιν) και της Ρόζι (Άλις Μπέιλι Τζόνσον). Οι δυο τριαντάρες φίλες εργάζονται ως κοινωνικές λειτουργοί που βοηθούν ευάλωτους ανθρώπους. Μέσω αυτών και των ηλικιωμένων γονιών της Έιμι, ο Μάικ Λι προσεγγίζει τα ζητήματα της συμπόνιας και της ανάγκης υποστήριξης αυτών που το έχουν ανάγκη σε μια κοινωνία αβεβαιότητας κι επισφάλειας.

Το Κόντσα ντε Όρο προστίθεται στον μακρύ κατάλογο τιμητικών διακρίσεων του Μάικ Λι, ο οποίος έχει αποσπάσει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1996 για το «Secrets & Lies» («Μυστικά και Ψέματα») και τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία το 2004 για το «Vera Drake» («Το Μυστικό της Βέρα Ντρέικ»)

Στο Σαν Σεμπαστιάν, η ταινία «Tender Loving Care» έλαβε επίσης Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου και η Κέιτ Ο’ Φλιν το βραβείο Concha de Plata για την Καλύτερη Ερμηνεία.

Ειδική τιμητική διάκριση του φεστιβάλ, το βραβείο Donostia, απονεμήθηκε στη Βρετανίδα ηθοποιό Ναόμι Γουότς και στον Γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ για το σύνολο του έργου τους αντίστοιχα.

Το Σαν Σεμπαστιάν, στην 74η έκδοσή του, στην κριτική επιτροπή του οποίου προέδρευσε φέτος ο αμερικανός σκηνοθέτης Άιρα Σαξ, θεωρείται το τρίτο σημαντικότερο από τα φεστιβάλ ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μετά των Καννών και της Βενετίας. Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετείχαν φέτος 17 ταινίες από τα συνολικά 263 έργα στο πρόγραμμά του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ