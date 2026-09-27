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Η έκθεση παρουσιάζει κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα και υλικό από τα παρασκήνια της ταινίας, αναδεικνύοντας τον πολιτισμικό αντίκτυπο της αισθητικής της.

Η Μιλένα Κανονέρο ανέλαβε την επιμέλεια της πρωτοβουλίας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 24 Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, η Σοφία Κόπολα ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ «Making Marie Antoinette», το οποίο βασίζεται σε αρχειακό υλικό από τα γυρίσματα που κατέγραψε η μητέρα της.

Η ταινία παρουσιάζει μια σύγχρονη ερμηνεία της βασίλισσας, εστιάζοντας στην προσωπική ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που βιώνει την απομόνωση της αυλικής ζωής.

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Με αφορμή την 20η επέτειο της ταινίας της «Marie Antoinette» (2006), η σκηνοθέτις Σοφία Κόπολα συνεργάστηκε με το Ανάκτορο των Βερσαλλιών για μια ασυνήθιστη έκθεση με σκηνικά αντικείμενα, κοστούμια και υλικό από τα παρασκήνια.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η ενδυματολόγος Μιλένα Κανονέρο και η έκθεση φιλοξενείται στο ίδιο το Παλάτι που αποτελούσε την κατοικία της αληθινής βασίλισσας.

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«Είναι σαν τα Χριστούγεννα για μένα», δήλωσε η Κόπολα στο Variety πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. «Συνήθως θεωρούμε τα Μουσεία χώρους πολύ σοβαρούς, αλλά οι επιμελητές έδωσαν σε αυτόν τον χώρο μια ροκ εν ρολ αύρα».

Η Σοφία Κόπολα συγκέντρωσε επίσης πλήθος διάσημων στα εγκαίνια της έκθεσης, φέρνοντας ξανά κοντά τους πρωταγωνιστές της ταινίας Κίρστεν Ντανστ και Τζέισον Σβάρτσμαν, στο Orangerie ((Πορτοκαλεώνα) των Βερσαλλιών. Φίλοι και συγγενείς, ανάμεσά τους οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ρασίντα Τζόουνς, Τόμας Μαρς, Ρούμπεν Έστλουντ, Βιρζινί Εφιρά και Νιλς Σνάιντερ, έδωσαν το «παρών» στο πάρτι, με τους New Order να επιμελούνται τη μουσική.

Παράλληλα με τη συνεργασία της με τους επιμελητές του Μουσείου για τη διοργάνωση της έκθεσης, η Σοφία Κόπολα επιμελήθηκε το μοντάζ της ταινίας «Making Marie Antoinette» – ντοκιμαντέρ που βασίζεται σε 80 ώρες υλικού από τα γυρίσματα, το οποίο είχε καταγράψει η αείμνηστη μητέρα της, Έλινορ Κόπολα. Η ταινία, η οποία προβάλλεται αυτή την περίοδο σε Φεστιβάλ του φθινοπώρου, θα κυκλοφορήσει από τη Mubi στις 6 Νοεμβρίου.

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«Με την ταινία “Marie Antoinette” η Σοφία Κόπολα απομακρύνθηκε από το είδος της ιστορικής βιογραφίας για να προσφέρει μια ευαίσθητη και σύγχρονη ερμηνεία μιας προσωπικότητας η οποία, στη συλλογική συνείδηση, παραμένει η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας -μια εικόνα που διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις Βερσαλλίες. Μέσα από μια λεπτεπίλεπτη και χρωματικά πλούσια αισθητική, και μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από την ιστορία μιας βασίλισσας στην προσωπική ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, η Κόπολα άλλαξε ριζικά την αντίληψη τόσο για τη Μαρία Αντουανέτα όσο και για το ίδιο το Ανάκτορο», επισημαίνεται στην περιγραφή της έκθεσης.

«Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006 και γυρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, αποδεσμεύεται θαρραλέα από το πλαίσιο της ιστορικής βιογραφίας για να εξερευνήσει, με τρόπο προσωπικό και άμεσο, μια συναρπαστική προσωπικότητα που επί μακρόν επισκιαζόταν από τον θρύλο. Αφού λοιδορήθηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, αγιοποιήθηκε επί Παλινόρθωσης και αποτέλεσε αντικείμενο αισθητικής εξιδανίκευσης από την εποχή της Δεύτερης Αυτοκρατορίας και μετά, η Μαρία Αντουανέτα μετατρέπεται, μέσα από τον φακό της Κόπολα, σε έναν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα: μια νεαρή γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με την απομόνωση, την πλήξη και τις πιέσεις της αυλικής ζωής» σημειώνεται.

Η έκθεση εξετάζει τον πολιτισμικό αντίκτυπο της ταινίας και της αισθητικής της, ιδίως στη μόδα και αναδεικνύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Μαρία Αντουανέτα επηρέασε ακόμη και τη γαστρονομία. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 24 Ιανουαρίου 2027.

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