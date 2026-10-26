Πριν από λίγες μέρες, οι Fontaines D.C. κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber

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Οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες επιστρέφουν για τέταρτη φορά στο φεστιβάλ, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Dopamine Chamber.

Το συγκρότημα έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ροκ μουσικής σκηνής παγκοσμίως.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου με την αρχική τιμή να ορίζεται στα 60 ευρώ.

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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Fontaines D.C. την Κυριακή 11 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Με το ολοκαίνουργιο «Dopamine Chamber» να αποσπά διθυραμβικές κριτικές και τη δημοτικότητά τους να εκτοξεύεται παγκοσμίως, οι Ιρλανδοί επιστρέφουν για 4η φορά στο φεστιβάλ, όπου εμφανίζονται από τα πρώτα τους βήματα, αυτή τη φορά ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς τους.

Από την πρώτη τους εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2019, δίπλα στους New Order, τον Johnny Marr και τους Morcheeba, μέχρι την εμφάνισή τους ως headliners το 2025, το κοινό του Release Athens έχει παρακολουθήσει από κοντά τη μεταμόρφωσή τους από ένα ανερχόμενο post-punk συγκρότημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης rock μουσικής.

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Η ιστορία τους ξεκίνησε στο Δουβλίνο, όταν οι Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan III και Tom Coll ένωσαν τις δυνάμεις τους, έχοντας κοινή αγάπη για την ποίηση και το post-punk. Το ντεμπούτο τους, Dogrel (2019), απέσπασε υποψηφιότητα για το Mercury Prize, ενώ το A Hero’s Death (2020) επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο για μια ακόμη πολλά υποσχόμενη μπάντα. Με το Skinty Fia (2022) κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts και το Romance (2024), με τραγούδια όπως τα “Starburster”, “Favourite” και “In the Modern World”, αποτέλεσε το μεγάλο σημείο καμπής της καριέρας τους.

Πριν από λίγες μέρες, οι Fontaines D.C. κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber, μέσω της XL Recordings, με παραγωγό τον James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz). Με τον νέο δίσκο, το συγκρότημα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον κιθαριστικό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών, πραγματοποιώντας την πιο τολμηρή μουσική στροφή της καριέρας του.

Από το εντυπωσιακό «Marianne» και το υπέροχο «Japan» μέχρι τα «Tongue» και «Where Is Gone?» (με τη συμμετοχή της Rosalía), το Dopamine Chamber αποτυπώνει ένα συγκρότημα που διευρύνει διαρκώς τους μουσικούς του ορίζοντες, εξελίσσεται και πειραματίζεται χωρίς να χάνει την ξεχωριστή του ταυτότητα.

Η υποδοχή του Dopamine Chamber είναι εντυπωσιακή, με το NME να χαρακτηρίζει τους Fontaines D.C. «το συγκρότημα της δεκαετίας» και τον Guardian να τους αποκαλεί «την καλύτερη μπάντα της γενιάς τους», βαθμολογώντας το άλμπουμ με 5/5, ενώ παράλληλα έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των βρετανικών charts, όπως είχε συμβεί και με το Skinty Fia το 2022, σηματοδοτώντας τη δεύτερη φορά που οι Fontaines D.C. κατακτούν την κορυφή.

Info

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα 60 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 65 ευρώ, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

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Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com

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Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/