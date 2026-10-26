Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλον Μασκ παρουσίασε μια επτάλεπτη εκδοχή της «Οδύσσειας» μέσω του Grok Imagine, η οποία προκάλεσε έντονα αρνητικά σχόλια και ειρωνικές αντιδράσεις από το κοινό.

Το εγχείρημα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Dev Walker, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή του.

Η ταινία επικρίθηκε για την έλλειψη καλλιτεχνικής ποιότητας, την απουσία ιστορικής ακρίβειας και τη χρήση αγγλικής γλώσσας, παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις του Μασκ για πιστότητα στο ομηρικό έπος.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε την κριτική του Μασκ προς την κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως.

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Αρνητικά σχόλια και ειρωνικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρώτη επτάλεπτη AI-generated εκδοχή της «Οδύσσειας» του Ομήρου, την οποία παρουσίασε ο Έλον Μασκ μέσω του Grok Imagine. Ο δισεκατομμυριούχος βέβαια, είχε υποσχεθεί πριν τρεις μήνες, τη δημιουργία μιας ταινίας μεγάλου μήκους, η οποία θα ήταν «ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», όπως ακριβώς την είχε χαρακτηρίσει.

Η πρώτη επτάλεπτη ενότητα του πρότζεκτ Grok Imagine δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter. Σύμφωνα με την παρουσίαση του έργου, πρόκειται για μια «δημιουργική συνεργασία» με τη Wonder Studios και τον σκηνοθέτη Dev Walker, οι οποίοι ειδικεύονται στην παραγωγή ταινιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο Μασκ είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά το εγχείρημα τον Ιούλιο, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα στους κινηματογράφους της μεταφοράς του αρχαίου ελληνικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Προηγουμένως, είχε ασκήσει κριτική στις επιλογές του καστ της ταινίας, στρέφοντας τα σχόλιά του κυρίως στην απόφαση να ενσαρκώσει η Λουπίτα Νιόνγκο την Ωραία Ελένη και ο Έλιοτ Πέιτζ τον Σίνωνα.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you’d like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq October 23, 2026

«Πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς, το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους βασισμένη στην ”Οδύσσεια”, η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», είχε γράψει ο Μασκ στο X. Την ανάρτησή του συνόδευε ένα τρίλεπτο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είχε δημιουργήσει άλλος χρήστης και παρουσίαζε μια σκηνή ανάμεσα στον Οδυσσέα και τη νύμφη Καλυψώ.

Η ταινία του Νόλαν, η οποία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου, ακολουθεί τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιθάκη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στη διαδρομή του έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα και επικίνδυνα εμπόδια, ενώ η σύζυγός του, Πηνελόπη, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες που διεκδικούν τη θέση του. Την ίδια στιγμή, ο γιος τους, Τηλέμαχος, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ, ξεκινά τη δική του αναζήτηση για τον πατέρα του. Ο Μασκ είχε κατηγορήσει επίσης τον Νόλαν ότι «βεβηλώνει τον Όμηρο», προκειμένου να συμμορφωθεί, όπως υποστήριξε, με τους «woke κανόνες που απαιτούνται για να κερδίσει κανείς ένα Όσκαρ».

Το επτάλεπτο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μασκ ξεκινά με τον Οδυσσέα να προετοιμάζεται για την αναχώρησή του προς την Τροία. Η Πηνελόπη τού παραδίδει ένα μικρό ξύλινο ομοίωμα αλόγου, ζητώντας του να το φέρει πίσω για τον γιο τους, ο οποίος είναι ακόμη βρέφος.

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Elon Musk voulait faire mieux que "l’Odyssée" de Christopher Nolan: les premières minutes de sa version 100% IA du retour d’Ulysse sont "juste du remplissage sans âme" https://t.co/njq0GlkwLM — BFM Business (@bfmbusiness) October 26, 2026

Στη συνέχεια, η αφήγηση μεταφέρεται διαδοχικά σε σκηνές όπου ο ελληνικός στρατός προετοιμάζεται για τη μάχη, σε συγκρούσεις στην Τροία, αλλά και σε στιγμιότυπα από την ενηλικίωση του Τηλέμαχου και την εκπαίδευσή του στη μάχη. Όλοι οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο απόσπασμα είναι λευκοί, ενώ η εικόνα τους φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης: τέλεια δόντια και δέρμα με έντονα εξομαλυμένη, σχεδόν αερογραφημένη όψη.

Παράλληλα, οι χαρακτήρες μιλούν αγγλικά και όχι αρχαία ελληνικά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση του Μασκ ότι η ταινία του θα είναι «πιστή στην τέχνη του Ομήρου». Επιπλέον, στο βίντεο κατονομάζεται μόνο ο Οδυσσέας. Έτσι, οι θεατές που δεν γνωρίζουν καλά το ομηρικό έπος καλούνται να αναγνωρίσουν μόνοι τους τα υπόλοιπα πρόσωπα, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει καθένα στην ιστορία.

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Η ανταπόκριση του κοινού στην εκδοχή του Μασκ ήταν, σε μεγάλο βαθμό, ειρωνική και επικριτική. Ένας χρήστης του X σχολίασε: «Αν αυτό είναι το αποτέλεσμα που μπορεί να παρουσιάσει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, μπορώ να πω με ασφάλεια ότι οι ταινίες τεχνητής νοημοσύνης δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τις πραγματικές ταινίες σύντομα».

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Το εξαιρετικό με αυτό είναι ότι σου δείχνει πόσο λίγο καταλαβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη την τέχνη και τους ανθρώπους. Πρέπει πραγματικά να μην έχεις καθόλου γούστο για να σου αρέσει αυτό». Ένας ακόμη σχολιαστής ήταν πιο σύντομος και καυστικός: «Σκέτη σαβούρα. Όπως ήταν αναμενόμενο. Ο Έλον Μασκ δεν έχει γούστο».

Την ίδια στιγμή, η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, καταγράφοντας ρεκόρ και ξεπερνώντας τελικά τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

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Ο σκηνοθέτης έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει την κριτική που διατυπώθηκε για την ταινία του, αναφερόμενος στις συζητήσεις γύρω από την ιστορική ακρίβεια του έργου, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν ακόμη το κοινό το παρακολουθήσει, τις χαρακτήρισε «άσχετες».

«Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν δει κανείς την ταινία είναι πάντα άσχετες, επειδή κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει ακόμη τι ακριβώς είναι η ταινία», δήλωσε ο Νόλαν στην εφημερίδα Telegraph.

Με πληροφορίες από The Independent

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