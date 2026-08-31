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Η ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ έλαβε αρνητικές κριτικές και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες της καριέρας του σκηνοθέτη.

Παράλληλα, το «Coyote vs.

Acme» έκανε ντεμπούτο στην τρίτη θέση με 13,5 εκατομμύρια δολάρια, μετά από την έντονη διαμάχη για τη διανομή του.

Στην κορυφή παρέμεινε το «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις στη Βόρεια Αμερική.

Την πεντάδα συμπληρώνουν το «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν στη δεύτερη θέση και η ταινία τρόμου «Insidious: Out of the Further» στην τέταρτη θέση.

Η Disney συνεχίζει την πορεία της με μικτά αποτελέσματα, προσβλέποντας πλέον στην κυκλοφορία της νέας υπερπαραγωγής «Avengers: Doomsday» τον προσεχή Δεκέμβριο.

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Το «The Dog Stars» δεν άντεξε τον ανταγωνισμό καταγράφοντας απογοητευτικό ξεκίνημα στις αμερικανικές αίθουσες, με μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Η ταινία των Disney και 20th Century έκανε πρεμιέρα σε 3.330 αίθουσες και περιορίστηκε στην πέμπτη θέση του box office. Το μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ, με κόστος παραγωγής που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια δολάρια, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει ούτε τους κριτικούς ούτε το κοινό. Στο Rotten Tomatoes συγκεντρώνει μόλις 40%, ενώ στις δημοσκοπήσεις του CinemaScore απέσπασε βαθμό «C+».

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Με αυτά τα δεδομένα, το «The Dog Stars» οδεύει προς απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων κατά την κινηματογραφική του πορεία και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες στην καριέρα του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Το αποτέλεσμα θυμίζει έντονα την περίπτωση του «The Last Duel», της ταινίας του Σκοτ που κυκλοφόρησε το 2021. Είχε κάνει πρεμιέρα με μόλις 4,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο προϋπολογισμός της άγγιζε τα 100 εκατομμύρια. Παρότι και το ιστορικό δράμα είχε διανεμηθεί από την 20th Century, είχε τύχει σαφώς καλύτερης υποδοχής από τους κριτικούς.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ, δημιουργός εμβληματικών ταινιών όπως τα «Gladiator» και «Alien», είχε γνωρίσει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της καριέρας του το 2015 με το «The Martian». Η ταινία απέφερε 630 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και απέσπασε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και εκείνη για Καλύτερη Ταινία.

Ανάμεικτα αποτελέσματα για τη Disney

Το «The Dog Stars» έρχεται να ολοκληρώσει ένα καλοκαίρι με σημαντικές επιτυχίες αλλά και αρκετές αποτυχίες για τη Disney. Από τη μία πλευρά, το στούντιο πανηγύρισε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες με το «Toy Story 5», που έφτασε τα 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, και το «The Devil Wears Prada 2», με 692 εκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη, ταινίες όπως το live-action «Moana» περιορίστηκαν στα 308 εκατομμύρια δολάρια, έναντι προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων, ενώ το «The Mandalorian and Grogu» απέφερε 345 εκατομμύρια με κόστος παραγωγής 165 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι η Disney βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η επόμενη μεγάλη υπερπαραγωγή της, το «Avengers: Doomsday», βρίσκεται ήδη προ των πυλών και αναμένεται να προκαλέσει πραγματικό σεισμό στο box office τον Δεκέμβριο.

Στο «The Dog Stars», ο Jacob Elordi υποδύεται τον Hig, έναν μοναχικό επιζώντα μιας μετα-αποκαλυπτικής πραγματικότητας, ο οποίος έχει για μοναδική συντροφιά έναν σκύλο. Όταν εντοπίζει ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα, αποφασίζει να αναζητήσει την προέλευσή του. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney και Benedict Wong.

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Στην τρίτη θέση το «Coyote vs. Acme»

Η δεύτερη σημαντική νέα κυκλοφορία του Σαββατοκύριακου, το «Coyote vs. Acme», έκανε ντεμπούτο στην τρίτη θέση, με εκτιμώμενες εισπράξεις 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων από 3.575 αίθουσες.

Η υβριδική παραγωγή, που συνδυάζει live-action και animation, είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης διαμάχης όταν η Warner Bros., αρχικός διανομέας της ταινίας, αποφάσισε να μην την κυκλοφορήσει, προκειμένου να επωφεληθεί από φορολογικές ελαφρύνσεις. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Τελικά, η Ketchup Entertainment ανέλαβε την ταινία τον Μάρτιο του 2025 και της εξασφάλισε κινηματογραφική διανομή.

Στην υπόθεση, ο Wile E. Coyote, ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες των «Looney Tunes», αποφασίζει να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της Acme Corporation, καθώς τα προϊόντα της εταιρείας έχουν αποτύχει επανειλημμένα να τον βοηθήσουν στην αιώνια προσπάθειά του να πιάσει τον Road Runner.

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Στο καστ βρίσκονται οι Will Forte, Lana Condor, John Cena, Tone Bell, Martha Kelly, Luis Guzmán, P.J. Byrne και John Early. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Dave Green, ενώ το σενάριο είναι της Samy Burch.

Για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή το «Spider-Man»

Στην πρώτη θέση του box office παρέμεινε για ακόμη μία εβδομάδα το «Spider-Man: Brand New Day» της Sony και της Marvel.

Η ταινία πρόσθεσε 22,2 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή, σημειώνοντας πτώση μόλις 44% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνολικές εισπράξεις της στη Βόρεια Αμερική ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό των 891 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Το «Brand New Day» βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε δύο σημαντικά ορόσημα. Αν ξεπεράσει τα 936 εκατομμύρια δολάρια, θα γίνει η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στην εγχώρια αγορά, εκθρονίζοντας το «Star Wars: The Force Awakens» του 2015.

Και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, ο «Spider-Man» θα μπορούσε να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία, καθώς έχει πλέον ως στόχο να γίνει η πρώτη ταινία που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μόνο στη Βόρεια Αμερική.

Συνεχίζει δυναμικά «Η Οδύσσεια»

Εντυπωσιακή παραμένει και η πορεία της επικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, προσθέτοντας 14,6 εκατομμύρια δολάρια κατά το έβδομο Σαββατοκύριακό του στις αμερικανικές αίθουσες. Οι συνολικές εισπράξεις του στη Βόρεια Αμερική ανέρχονται πλέον στα 564 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής.

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Το «Insidious» συμπληρώνει την πεντάδα

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «Insidious: Out of the Further» της Sony, το οποίο απέφερε 10,1 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό του, καταγράφοντας πτώση 60%.

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Το νέο κεφάλαιο της σειράς τρόμου έχει πλέον συγκεντρώσει 43 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά. Πρόκειται για ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος παραγωγής της ταινίας ανήλθε σε μόλις περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Variety

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