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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες στην ιστορία της Universal Pictures.

Η ταινία ξεπέρασε τα 1,677 δισ. δολάρια στο παγκόμιο box office, εκθρονίζοντας το «Jurassic World» (2015) από την κορυφή. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι εισπράξεις διεθνώς υπερβαίνουν τα 1,684 δισ. δολάρια.

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Η επίδοση αυτή φέρνει την «Οδύσσεια» στη 12η θέση της λίστας με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εισπράξεις όλων των εποχών, ενώ καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των ταινιών που δεν ανήκουν σε κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό franchise.

Η «Οδύσσεια» είναι επίσης, η εμπορικότερη ταινία με σήμανση R στην ιστορία, αλλά και η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του IMAX. Αποτελεί πλέον, παράλληλα, και την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία της καριέρας του Νόλαν.

Η επιτυχία της «Οδύσσειας» έχει ενισχύσει ταυτόχρονα και τη συνολική επίδοση της Universal. Το στούντιο έγινε το πρώτο που ξεπέρασε το όριο των 4 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις μέσα στο 2026, με το ετήσιο σύνολό του να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 4,92 δισ. δολάρια.

Η «Οδύσσεια» κατακτά και την Κίνα

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η πορεία της ταινίας στην κινεζική αγορά.

Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων στην Κίνα, προσθέτοντας περίπου 3,5 εκατ. δολάρια και ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις της εκεί στα 102,9 εκατ. δολάρια.

Η ταινία ξεπέρασε τις συνολικές επιδόσεις στην Κίνα τριών προηγούμενων ταινιών του Νόλαν -«Oppenheimer», «Tenet» και «Inception»- και έγινε η δεύτερη εμπορικότερη ταινία του σκηνοθέτη στην κινεζική αγορά, πίσω μόνο από το «Interstellar».

Μετά την πρωτοφανή εμπορική της πορεία, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη μεγάλη «δοκιμασία», τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων, αν και διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου awards contender.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, Variety