Ίσως να ήταν ένα θεϊκό σημάδι όταν η μεγάλη πιανίστα και ερμηνεύτρια εκκλησιαστικού οργάνου Νάντια Μπουλανζέ παρότρυνε τον Άστορ Πιατσόλα (1921 –1992) να απελευθερώσει το όραμά του και να μας χαρίσει έναν νέο και μαγικό κόσμο που δεν είχε υπάρξει έως τότε.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1940 όταν ο Αργεντίνος συνθέτης συνέδεσε για πρώτη φορά το αργεντίνικο τάνγκο με την τζαζ και την κλασική μουσική, με ανεξάντλητη έμπνευση και νέους αριστουργηματικούς συνδυασμούς ηχοχρωμάτων, που ένωναν το πάθος με το όνειρο και τη δεξιοτεχνία.

Advertisement

Advertisement

Ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, η τραγουδίστρια Αλίκη Καγιαλόγλου και το μουσικό σύνολο The D Project, που δημιούργησε ειδικά για αυτή τη συναυλία ο σολίστ κρουστών Δημήτρης Δεσύλλας, συναντιούνται στις 9 Αυγούστου, στη σκηνή του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου για ένα αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα.

Υπό τη διεύθυνση του Λογιάδη, οι εξαιρετικοί Έλληνες μουσικοί θα μας ταξιδέψουν στον ατμοσφαιρικό κόσμο του nuevo tango, τιμώντας τον κορυφαίο Αργεντίνο δημιουργό, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη πάθος και ευαισθησία.

Τον καλό του φίλο Άστορ Πιατσόλα σύστησε στο ελληνικό κοινό ο Μάνος Χατζιδάκις -ο οποίος δήλωνε θαυμαστής του- το 1981. Τον Ιούλιο του 1990, ο μεγάλος συνθέτης είχε δώσει με την Ορχήστρα των Χρωμάτων δύο συναυλίες στο Αρχαίο Ωδείο Πάτρας και στο Ηρώδειο. Στο δεύτερο μέρος των συναυλιών αυτών συνέπραξε με τον καλό φίλο του, Άστορ Πιατσόλα. Ήταν οι τελευταίες εμφανίσεις του στην Ελλάδα. Διόλου τυχαία, στη συναυλία – αφιέρωμα συμπράττουν δύο «πνευματικά τέκνα» του αείμνηστου Χατζιδάκι, ο Λογιάδης και η Καγιαλόγλου.

Οι ενορχηστρώσεις είναι του Νίκου Πλατύραχου, ο οποίος θα βρίσκεται και στο πιάνο. Ερμηνεύουν οι μουσικοί, Κωνσταντίνος Ράπτης bajan, Σέρτζιου Ναστάσα βιολί, Βασίλης Λύκος τσέλο, Τάκης Καπογιάννης κοντραμπάσο, Μαριλένα Δωρή φλάουτο, Γιάννης Οικονόμου όμποε, Δημήτρης Δεσύλλας κρουστά.