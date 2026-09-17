Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε την αναστήλωση της δυτικής πτέρυγας της ιστορικής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και την απέδωσε στη μοναστική κοινότητα και τους πολίτες.

Το μοναστηριακό συγκρότημα του 16ου αιώνα υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, με σημαντικότερη την ανατίναξη από κατοχικά στρατεύματα το 1943.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιέλαβαν την πλήρη αναστήλωση του κωδωνοστασίου, του ηγουμενείου και της δυτικής πτέρυγας, αντιμετωπίζοντας δομικά προβλήματα με βάση τα σωζόμενα στοιχεία της αρχιτεκτονικής.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ προγραμματίζεται σύντομα η δημοπράτηση για την ανακατασκευή της βόρειας πτέρυγας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποδόθηκε στη μοναστική κοινότητα, τους πολίτες και τους επισκέπτες της Πιερίας, η αναστηλωθείσα, από το υπουργείο Πολιτισμού, δυτική πτέρυγα της ιστορικής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα, στις πλαγιές του Ολύμπου και συνδέθηκε άρρηκτα με το θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Η παλαιά Μονή του Αγίου Διονυσίου, κτίσθηκε τον 16ο αιώνα, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων, μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από το Λιτόχωρο Πιερίας. Υπέστη επανειλημμένες καταστροφές: Το 1753, το 1790, το 1822 και το 1877, με την πλέον καταστροφική το 1943, όταν ανατινάχθηκε από τα κατοχικά στρατεύματα.

Advertisement

Advertisement

Η Ιερά Μονή πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης

«Για το υπουργείο Πολιτισμού, τους συνεργάτες μου κι εμένα είναι πραγματική ευλογία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου και εξαιρετικά δύσκολου τεχνικού έργου», είπε στον χαιρετισμός της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, παρουσία της οποίας πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια. «Η αποκατάσταση ενός μνημείου είναι, πάντοτε, για μας, μέρα γιορτής. Ιδιαίτερα, όταν το αναστηλωμένο μνημείο ξαναβρίσκει τον αρχικό προορισμό του και τη χρήση για την οποία ιδρύθηκε. Οι μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί η Μονή, στη μακραίωνη ιστορία της, ιδιαίτερα η ανατίναξή της από τα στρατεύματα κατοχής το 1943, οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και η φθορά του χρόνου, δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες και πολλές προκλήσεις. Όταν, όμως, βρίσκονται άνθρωποι αφοσιωμένοι που πιστεύουν στην πατρίδα, στην Ορθοδοξία και πιστεύουν ότι τα μνημεία μας αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς μας, τότε ακόμη και τα πιο δύσκολα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν με τον ορθό τρόπο, με βάση τις αρχές της επιστήμης και της δεοντολογίας. Ήταν για μας εξαρχής σαφές, ότι πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, που απαιτούσε σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Επομένως, έπρεπε να προχωρήσει σε φάσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2014, εγκαινιάσαμε αναστηλωμένη και λειτουργική τη νότια πτέρυγα. Από το 2019 εργαστήκαμε συστηματικά, ώστε σήμερα να έχουμε τη χαρά να βλέπουμε ολοκληρωμένο ένα ακόμα σημαντικό τμήμα της Μονής, τη δυτική πτέρυγα. Η δημοπράτηση της βόρειας πτέρυγας ακολουθεί, πολύ σύντομα, πάντα σε αγαστή συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το χρηματοδοτικό εργαλείο για την τρίτη φάση είναι το ΠΕΠ 2021-2027. Υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και όλων μας, είναι να συμβάλλουμε στην προστασία του πολιτιστικού μας αποθέματος. Σήμερα, αυτή η υποχρέωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μακρά ιστορική διαχρονία και τον πολιτισμό της χώρας μας, ανήκει πλέον στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ενεγράφη, το 2026, ως Μικτό Αγαθό Παγκόσμιας Κληρονομιάς, για την εξαιρετική φυσική και πολιτιστική της αξία. Ήταν ένα σημαντικό στοίχημα της κυβέρνησης και προσωπικά του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εγγραφή του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτιστικού αποθέματος και του παγκόσμιου πολιτιστικού τοπίου του Ολύμπου. Η ένταξη του στον Κατάλογο της UNESCO καθιστά ακόμα μεγαλύτερη τη δική μας ευθύνη να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά και, ταυτόχρονα, την υποχρέωση όλων μας, να σεβόμαστε τη Φύση, τον Πολιτισμό και την Ιστορία μας».

Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω

Η ιστορική Μονή και οι εργασίες στη δυτική πτέρυγα

Το μοναστηριακό συγκρότημα, συνολικών διαστάσεων περίπου 50 x 50 μέτρων, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, με διώροφες και τριώροφες πτέρυγες που περιβάλλουν την εσωτερική αυλή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το Καθολικό.

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν οι πλήρεις αποκαταστάσεις και επαναχρήσεις του κωδωνοστασίου και της δυτικής πτέρυγας, η βορειοδυτική γωνία της Μονής και το Ηγουμενείο, σε όλο το ύψος τους, όπως και οι απαραίτητες ανακατασκευές τοιχοποιιών και θόλων, σύμφωνα με τα σωζόμενα στοιχεία, αντιμετωπίζοντας τα δομικά και λειτουργικά προβλήματα των κτηρίων.

Το έργο της αναστήλωσης υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του yπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» – ΕΣΠΑ 2014-2021.