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Η παράσταση σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου και διασκευή Φοίβου Δεληβοριά αποθεώθηκε από το κοινό παρά την αναγκαστική διακοπή λόγω βροχόπτωσης την Παρασκευή.

Οι συντελεστές παρουσίασαν μια κωμική και πολιτική προσέγγιση του έργου, χρησιμοποιώντας τη μουσική και τη συλλογικότητα ως απάντηση στη φρίκη του πολέμου.

Μετά την πρεμιέρα στην Επίδαυρο, το έργο ξεκίνησε περιοδεία σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αρχής γενομένης από τη Σπάρτη στις 29 Ιουλίου.

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Παρά την έντονη βροχόπτωση που επέβαλε την αναγκαστική διακοπή της παράστασης στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την Παρασκευή, 15.700 θεατές κατέκλυσαν, στις 24 και 25 Ιουλίου, τις κερκίδες του Αρχαίου Θεάτρου και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά.





Το κοινό της Παρασκευής δεν πτοήθηκε από την έντονη βροχόπτωση που επέβαλε την αναγκαστική διακοπή της παράστασης και αποθέωσε τους συντελεστές με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, πριν αποχωρήσει για λόγους ασφαλείας. Το Σάββατο, η παράσταση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με τους θεατές να χειροκροτούν όρθιοι τους ηθοποιούς, τους μουσικούς και όλους τους δημιουργούς της.

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Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, βασικοί συνένοχοι αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κωμική και βαθιά πολιτική: μια απάντηση στην τρέλα του πολέμου με τη ζωτική δύναμη της μουσικής, της συλλογικότητας και της λαϊκής γιορτής.

Η αριστοφανική κωμωδία, γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια. Σε αυτήν την νέα ανάγνωση η Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.

Μετά την Επιδαύρια πρεμιέρα στις 24 και 25 Ιουλίου, η Ειρήνη ταξιδεύει σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό το Σαϊνοπούλειο Θέατρο στη Σπάρτη, την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Επόμενοι Σταθμοί Περιοδείας

Τετάρτη 29/7 — Σαϊνοπούλειο Θέατρο — Σπάρτη

Πέμπτη 30/7 — Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Παρασκευή 31/7 — Θέατρο «Γιώργος Παππάς» — Αίγιο

Σάββατο 1/8 — Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας

Κυριακή 2/8 — Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών — Μεσολόγγι

Τετάρτη 5/8 — Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας «Μ. Γκανάς»

Παρασκευή 7/8 — Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών — Χαλκιδική

Σάββατο 8/8 — Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων — Καβάλα

Κυριακή 9/8 — Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων — Καβάλα

Δευτέρα 10/8 — Αρχαίο Θέατρο Δίου — Πιερία

Τετάρτη 12/8 — Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο — Λαύριο

Δευτέρα 17/8 — Θέατρο «Ορέστης Μακρής» — Χαλκίδα

Τρίτη 18/8 — Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — Δελφοί

Τρίτη 1/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας

Τετάρτη 2/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας

Πέμπτη 3/9 — Παμπελοποννησιακό Στάδιο — Πάτρα

Παρασκευή 4/9 — Βεάκειο Θέατρο — Πειραιάς

Δευτέρα 7/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα

Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα

Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια

Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω

Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα

Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη

Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eirini-periodeia/