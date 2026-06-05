Μύρων Μιχαηλίδης, Μανόλης Ανδρόνικος, Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Νίκος Γιαλούρης, Νικόλαος Μάρτης, Γεώργιος Πλυτάς με χρυσά κτερίσματα από τον τάφο του Φιλίππου Β΄ από τη Βεργίνα, 1978.

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Η διακεκριμένη αρχαιολόγος Κατερίνα Ρωμιοπούλου, επίτιμη διευθύντρια Αρχαιοτήτων, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Η Κατερίνα Ρωμιοπούλου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία και τη Γερμανία. Από το 1959 υπηρέτησε στο υπουργείο Πολιτισμού, ενώ υπήρξε ισόβιο Μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

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Η εργασία και έρευνα της συμπυκνώνεται σε 35 χρόνια υπηρεσίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις του ΥΠΠΟ, ανασκαφές σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα -μεταξύ αυτών της Αμφίπολης και των Φιλίππων– και περί τις 90 δημοσιεύσεις. Εκτός των άλλων, ήταν επισκέπτρια – διδάσκουσα σε Γαλλία και ΗΠΑ, ενώ το 2012, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε τιμητικό τόμο για το έργο της με τίτλο «Δινήεσσα».

Το 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κατερίνα Ρωμιοπούλου: Συμβίωση με τον Μινώταυρο – Αναμνήσεις από τη ζωή μιας αρχαιολόγου» (εκδόσεις «Ποταμός»), μία αφήγηση την οποία η ίδια δεν χαρακτήρισε αυτοβιογραφική, «αλλά μία επιλεκτική περιγραφή συμβάντων και κατάθεση εμπειριών, που θα βοηθήσουν ίσως τους αρχαιολόγους των νεότερων γενεών να μην αποθαρρύνονται και να επιμένουν στις αρχές της αξιοκρατίας, της επιστημονικής κατάρτισης και του δικαίου, καθώς και στην υλοποίηση των ονείρων τους που τους ώθησαν να διαλέξουν το περιπετειώδες και πολύμορφο αυτό επάγγελμα».

Στην έκδοση η Κατερίνα Ρωμιοπούλου αναφέρεται μεταξύ άλλων, στη γνωριμία της με τον Μανόλη Ανδρόνικο, την ανασκαφή στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, στη συγκλονιστική στιγμή της ανακάλυψης, αλλά και στη μεταφορά των ανεπανάληπτων ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, του οποίου διετέλεσε διευθύντρια κατά τη δεκαετία 1973 – 1983.

Μενδώνη: Κρατώ την ανάμνηση της επιστήμονος που δεν δίσταζε να διατυπώσει τη γνώμη της

Πληροφορούμενη την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η οποία διέγραψε πολύχρονη και γόνιμη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με στιβαρές σπουδές στην Ελλάδα, την Ελβετία και τη Γερμανία, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε επί 36 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Πολιτισμού, χρηματίζοντας διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Σε όλες τις θέσεις από τις οποίες διήλθε, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια. Τη βαθιά επιστημονική της γνώση, την πιστοποιούν οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις της. Από την πολύχρονη γνωριμία μας κρατώ την ανάμνηση της επιστήμονος, που δεν δίσταζε να διατυπώσει τη γνώμη της.

Στους οικείους της, τους συναδέλφους και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».