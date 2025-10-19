Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού nu metal συγκροτήματος Limp Bizkit, πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

Το συγκρότημα κοινοποίησε τα δυσάρεστα νέα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον Rivers όχι ως «απλώς τον μπασίστα μας» αλλά «την ψυχή σε αυτόν τον ήχο».

«Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια», έγραψαν τα μέλη του συγκροτήματος.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει αποκαλυφθεί, σύμφωνα με το BBC.

Οι Limp Bizkit, αποτελούμενοι από τους Fred Durst, Wes Boreland, John Otto, DJ Lethal και Rivers, σχηματίστηκαν το 1994. Με το hip-hop rock στυλ τους και τους επιθετικούς στίχους, ήταν ένας καθοριστικός ήχος των τελών της δεκαετίας του ’90 και πιστώνονται ότι συνέβαλαν στην μετατροπή της heavy μουσικής σε mainstream.

Μερικές από τις πολύ γνωστές επιτυχίες τους είναι το Take a Look Around, το Rollin’ (Air Raid Vehicle), το My Generation, Behind blue eyes και πολλά άλλα.

«Μοιραστήκαμε τόσες πολλές στιγμές – άγριες, ήσυχες, όμορφες – και η καθεμία από αυτές σήμαινε περισσότερα επειδή ο Σαμ ήταν εκεί», είπε το συγκρότημα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι», έγραψε ο DJ Lethal,, κάτω από την ανακοίνωση στο Instagram. «Θα συνεχίσεις να ζεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν με τη μουσική σου, το φιλανθρωπικό σου έργο και τις φιλίες σου», έγραψε ο DJ Lethal.

Ο Rivers τιμήθηκε με το βραβείο Gibson για τον Καλύτερο Μπασίστα το 2000 – το συγκρότημα υποστήριξε επίσης το φιλανθρωπικό του έργο στο αφιέρωμα που του απηύθυνε.

Ο Rivers είχε φύγει από τους Limp Bizkit το 2015 για αρκετά χρόνια λόγω ηπατικής νόσου από την «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ», όπως είπε στον συγγραφέα Jon Wiederhorn του βιβλίο Raising Hell.

Πηγή: BBC