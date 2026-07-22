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Ο μουσικός έγινε ευρύτερα γνωστός για το σόλο τενόρου σαξοφώνου που ερμήνευσε στο εμβληματικό μουσικό θέμα της ταινίας «Ροζ Πάνθηρας».

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Τζόνσον εργάστηκε ως μουσικός στούντιο ηχογραφώντας με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Νατ Κινγκ Κόουλ.

Ο εκλιπών ξεκίνησε τη μουσική του πορεία το 1950 και συνεργάστηκε στενά με τον συνθέτη Χένρι Μαντσίνι για την ηχογράφηση του πασίγνωστου κομματιού το 1963.

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Ο Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ Πλας Τζόνσον, γνωστός κυρίως για το σόλο του στο διαχρονικό κλασικό μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα», απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο καταγόμενος από το Ντόναλντσονβιλ της Λουιζιάνα απεβίωσε στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του ραδιοφωνικού σταθμού τζαζ KKJZ του Λος Άντζελες.

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Henry Mancini plays the iconic Pink Panther Theme in 1983, with Plas Johnson, the original saxophone soloist who recorded the song, and the Terry Gibbs band. pic.twitter.com/Nqlozz41Nb — The Best (@TheBestqueenx) February 3, 2026

Η εφημερίδα της πόλης καταγωγής του Τζόνσον, το «Donaldsonville Chief», πρόσθεσε σε ξεχωριστό δημοσίευμα ότι απεβίωσε στο Γρανάδα Χιλς, μια γειτονιά του Λος Άντζελες. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες που αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη της οικογένειας του μουσικού από τη Λουιζιάνα επίσης μετέδωσαν την είδηση του θανάτου του Τζόνσον.

«Ο ξάδελφός μου, ο κ. Πλας Τζόνσον, απεβίωσε», ανέφερε στις 17 Ιουλίου ένας χρήστης του Facebook από το Ντόναλντσονβιλ. Η ανάρτηση πρόσθετε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, ξάδελφε».

Ήταν γνωστός για την ερμηνεία του στο «Ροζ Πάνθηρα», το οποίο ηχογράφησε το 1963 μαζί με τον αείμνηστο θρυλικό Αμερικανό συνθέτη Χένρι Μαντσίνι. Η μουσική επένδυση αυτής της ταινίας κατατάχθηκε αργότερα στην 20ή θέση της λίστας του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου με τις καλύτερες κινηματογραφικές μουσικές όλων των εποχών.

Κέρδισε επίσης τρία βραβεία Grammy και ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης στην 37η τελετή απονομής των Όσκαρ.

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Jazz musician Plas Johnson, whose silky tenor saxophone played the Grammy-winning “Pink Panther” theme song, died July 15, aged 94, Los Angeles radio station KKJZ reported.https://t.co/cyx690xAHZ pic.twitter.com/y8n4qp6LJj — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) July 22, 2026

«Νομίζω ότι κάναμε μόνο δύο λήψεις», είχε πει κάποτε ο Τζόνσον, σύμφωνα με την εφημερίδα Donaldsonville Chief για το θέμα του Ροζ Πάνθηρα. «Όταν τελειώσαμε, όλοι χειροκρότησαν, ακόμα και οι μουσικοί των εγχόρδων».

Ο Τζόνσον, ο οποίος ερμήνευσε το σόλο τενόρου σαξοφώνου αυτού του κλασικού κομματιού, πρόσθεσε αστειευόμενος: «Και αυτό λέει πολλά… Ποτέ δεν χειροκροτούν για τίποτα».

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Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα τραγουδώντας μαζί με την οικογένειά του, πριν ο πατέρας του —ο οποίος έπαιζε τόσο μπάντζο όσο και σαξόφωνο— του αγοράσει ένα σοπράνο σαξόφωνο.

Ο Τζόνσον έκανε το ντεμπούτο του σε δίσκο το 1950 μαζί με τον αδελφό του, Ρέι, για την DeLuxe Records, πριν ξεκινήσει περιοδεία με τον τραγουδιστή και πιανίστα Τσαρλς Μπράουν.

Αφού πέρασε από το σοπράνο στο άλτο και στο τενόρο σαξόφωνο, ο Τζόνσον μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1954, όπου έγινε μουσικός σε στούντιο, ηχογραφώντας με καλλιτέχνες που, εκτός από τον Μαντσίνι, περιλάμβαναν τους Μπι Μπι Κινγκ, Τζόνι Ότις, Φρανκ Σινάτρα, Μάρβιν Γκέι και Νατ Κινγκ Κόουλ.

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Ο Τζόνσον πέθανε έξι ημέρες πριν από τα 95α γενέθλιά του, σύμφωνα με το KKJZ και την εφημερίδα Donaldsonville Chief.