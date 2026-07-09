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Η οικογένεια της καλλιτέχνιδας επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της, ζητώντας παράλληλα από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της.

Η Τάιλερ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και επιπλοκές που ακολούθησαν την επέμβαση.

Η εμβληματική ερμηνεύτρια απέκτησε διεθνή φήμη κατά τη δεκαετία του 1980 με επιτυχίες όπως το τραγούδι Total Eclipse Of The Heart.

Το 2023 η Μπόνι Τάιλερ έλαβε τον τιμητικό τίτλο του ΜΒΕ για την πολυετή και σημαντική προσφορά της στη μουσική.

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Η θρυλική Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Σε ανακοίνωση που δημοσίεσε η οικογένεια της στο Facebook αναφερόνται τα εξής: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία.

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BREAKING: Legendary Welsh rock singer Bonnie Tyler has died in Portugal aged 75, her family has announced.https://t.co/YPIIBcxB5f



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NhEV7Q3m98 — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

«Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία.»

Η Τάιλερ είναι γνωστή κυρίως για τις επιτυχίες της «Total Eclipse Of The Heart» και «Holding Out For A Hero».

Η Τάιλερ άρχισε να νιώθει πόνο στην κοιλιά και στην πλάτη τον Απρίλιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, όπου διέμενε από το 1988, για να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Ωστόσο, άρχισε να παρουσιάζει επιπλοκές και, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σοβαρή λοίμωξη.

Στις 6 Μαΐου 2026 ανακοινώθηκε ότι η Τάιλερ είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα στην πορτογαλική πόλη Φάρο λόγω επιπλοκών από την κοιλιακή επέμβαση.

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Αν και οι αρχικές προσπάθειες να βγει από το κώμα κατέληξαν σε καρδιακή ανακοπή, στις 15 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι η Τάιλερ είχε ξυπνήσει.

Ωστόσο, τα καλά νέα μετριάστηκαν από το γεγονός ότι οι εκπρόσωποί της δήλωσαν ότι παρέμενε «σε σοβαρή κατάσταση».

«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της Τάιλερ στην εφημερίδα The Sun.

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«Αν και η κατάστασή της βελτιώνεται, η διαδικασία είναι αργή. Οι γιατροί της παραμένουν αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα πάρει χρόνο».

Η Τάιλερ, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Γκέινορ Χόπκινς, απέκτησε διεθνή φήμη τη δεκαετία του 1980, με την κυκλοφορία του επιτυχημένου σινγκλ «Total Eclipse Of The Heart», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2013 στο Μάλμε της Σουηδίας, με το τραγούδι «Believe In Me», και κατέλαβε την 19η θέση.

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Το 2023 της απονεμήθηκε ο τίτλος του ΜΒΕ (MBE) για τη συμβολή της στη μουσική, αφού συμπεριλήφθηκε στη λίστα των τιμητικών διακρίσεων για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ.

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