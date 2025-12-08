«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Μάρτιν Παρ (1952-2025) απεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2025 στο σπίτι του στο Μπρίστολ.

Τον «διαδέχονται» η σύζυγός του, Σούζι, η κόρη του Ελεν, η αδερφή του Βίβιεν και ο εγγονός του Τζορτζ. Η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή.

Το Ίδρυμα Martin Parr και το Magnum Photos θα συνεργαστούν για να διατηρήσουν και να μοιραστούν την κληρονομιά του Μάρτιν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό θα ακολουθήσουν εν καιρώ.

Ο Μάρτιν θα μας λείψει πολύ»

Μ’ αυτή την ανακοίνωση, η ιστοσελίδα martinparr.com ανακοινώνει τον θάνατο του διάσημου βρετανού φωτογράφου, Μάρτιν Παρ, γνωστού για τις φωτογραφίες ντοκιμαντέρ τουριστών, οι οποίες ήταν περίεργες εξερευνήσεις του τρόπου ζωής τους όσο και ειρωνικές καταγγελίες αυτής.

Αν και στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η αιτία θανάτου, σε δημοσιεύματα του Τύπου σημειώνεται ότι ο Παρ διαγνώστηκε με μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών, το 2021. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» αναφέρθηκε ότι η ασθένεια βρισκόταν σε ύφεση, αλλά ότι εξακολουθούσε να λαμβάνει χάπια χημειοθεραπείας.

Οι φωτογραφίες του Παρ αποτύπωσαν την καθημερινή ζωή στη Βρετανία, τουρίστες που έκαναν ηλιοθεραπεία, συντηρητικές λέσχες, γιορτές χωριών και πρωινά σε καφέ, συχνά με έντονα χρώματα και με μια δόση χιούμορ. Στο εμβληματικό φωτογραφικό του λεύκωμα του 1986, «The Last Resort: Photographs of New Brighton», κατέγραψε παραθεριστές της εργατικής τάξης στο Γουίραλ και βοήθησε να επέλθει μια ριζική αλλαγή στη βρετανική φωτογραφία ντοκιμαντέρ, από το σκληρό, ασπρόμαυρο στυλ του παρελθόντος προς ένα πιο τολμηρό και πιο πολύχρωμο στυλ, σημειώνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Άλλες γνωστές συλλογές του είναι οι: Bad Weather (1982), Common Sense (1995-99) και Signs of the Times (1992).

Ο Παρ γεννήθηκε στο Σάρεϊ το 1952 και σπούδασε Φωτογραφία στο Πολυτεχνείο του Μάντσεστερ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο από το 1974, σε εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων και στην Πινακοθήκη Φωτογράφων στο Λονδίνο, στο Εθνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο Παρίσι και στο Μητροπολιτικό Μουσείο Φωτογραφίας του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Έχουν κυκλοφορήσει πάνω από εκατό βιβλία με έργα του. Ο Παρ κέρδισε πολλά βραβεία σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως το Βραβείο Εκατονταετηρίδας της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας, το Βραβείο Eric Solomon της Photokina για φωτορεπορτάζ και το 2017 το Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας Sony για Εξαιρετική Συνεισφορά στη Φωτογραφία. Ο Παρ ήταν πρόεδρος του Magnum Photos μεταξύ 2013 και 2017.

ΠΗΓΗ: martinparr.com, ΑΠΕ – ΜΠΕ