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Ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, που έγινε ευρέως γνωστός ως ο Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στην εμβληματική σειρά «The Sopranos», πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Μπομπ ΜακΓκόουαν, ο Παστόρε βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, αφού για αρκετές ημέρες δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε τον θάνατό του από τον επίσης ηθοποιό των «Sopranos» Βίνσεντ Κουρατόλα, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως είπε, διακρινόταν για τη γενναιοδωρία και την αφοσίωσή του.

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Ο Παστόρε άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της τηλεόρασης μέσα από τον ρόλο του στενού φίλου του Τόνι Σοπράνο – Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο οποίος αποκαλύπτεται ότι συνεργάζεται με το FBI ως πληροφοριοδότης, εξέλιξη που κατέληξε σε μία από τις πιο εμβληματικές και δραματικές σκηνές της σειράς, όταν ο Τόνι Σοπράνο, μαζί με τον Σίλβιο και τον Πόλι, παίρνουν τη δύσκολη απόφαση να τον εκτελέσουν πάνω σε ένα σκάφος, στο φινάλε του δεύτερου κύκλου.

Η χαρακτηριστική φυσιογνωμία και η επιβλητική παρουσία του τον οδήγησαν σε δεκάδες ρόλους γκάνγκστερ και σκληροτράχηλων χαρακτήρων. Εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Goodfellas», «Carlito’s Way», «Awakenings», «Mickey Blue Eyes», «Shark Tale» και «Gotti», ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Law & Order», «New York Undercover» και «General Hospital».

Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην ψυχαγωγία, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικά ριάλιτι, ενώ παρουσίαζε επί σειρά ετών τη ραδιοφωνική εκπομπή «The Wise Guy» στο SiriusXM, φιλοξενώντας προσωπικότητες της ιταλοαμερικανικής κοινότητας.

Γεννημένος στο Μπρονξ και μεγαλωμένος στη Νέα Ροσέλ της Νέας Υόρκης, ο Παστόρε υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ πριν ακολουθήσει την υποκριτική.

Με πληροφορίες από Variety, The Guardian