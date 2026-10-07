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Η βραβευμένη με Όσκαρ καλλιτέχνις διακρίθηκε για την εβδομηντάχρονη πορεία της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Η ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις ερμηνείες της στις ταινίες Το λιμάνι της αγωνίας και Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων.

Κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας της, η Σέιντ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Emmy για την τηλεοπτική σειρά People Like Us.

Η ίδια ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία μέσω του Actors Studio, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια κληρονομιά στον χώρο του θεάματος.

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Η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, που μεσουράνησε στο Χόλιγουντ τα χρόνια του 1950, χάρη στους ρόλους που ενσάρκωσε σε ταινίες όπως «Το λιμάνι της αγωνίας» (1954) του Ελία Καζάν και «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» (1959) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, απεβίωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε ηλικία 102 ετών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η καριέρα της οποίας στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο θέατρο κράτησε κάπου 70 χρόνια, πέθανε «από φυσικά αίτια, έχοντας στο πλάι της την οικογένεια και τους οικείους της (…) στο σπίτι της στο Λος Άντζελες».

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Η αξέχαστη συμπρωταγωνίστρια του Κάρι Γκραντ στο αριστουργηματικό θρίλερ του Χίτσκοκ είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση όταν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, με το φιλμ του Καζάν. Ο ρόλος εκείνος της είχε χαρίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Είχε επίσης διακριθεί στο θέατρο, από το Μπρόντγουεϊ (στη Νέα Υόρκη), ως το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, περνώντας από πολλές μικρές αμερικανικές πόλεις. Παράφορα παθιασμένη με το θέατρο από νεαρή ηλικία, είχε «συχνά ανάγκη να ανεβαίνει στο σανίδι».

Η δουλειά της στην τηλεόραση μαγνήτιζε επίσης το κοινό. Βραβεύτηκε με το πρώτο της Emmy, μετά από πέντε υποψηφιότητες, το 1990, για τη σειρά «People Like Us», που πρόβαλε το NBC.

Γεννημένη την 4η Ιουλίου 1924 κοντά στη Νούαρκ (Νιου Τζέρζι), από κουακέρους γονείς, που της ενστάλαξαν δύναμη και πειθαρχία, προοριζόταν να γίνει δασκάλα. Όμως κατέληξε να πάρει πτυχίο δραματικής, αφού ανακάλυψε το πάθος της για το θέατρο, παρά την αποθάρρυνση του περιβάλλοντός της.

Αρχικά ερμήνευσε μικρούς ρόλους σε παραστάσεις που μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και στη συνέχεια, κατέληξε στο περίφημο Actors Studio υπό την καθοδήγηση του συνιδρυτή του Καζάν.

Το κοινό και οι κριτικοί δικαίωσαν την επιλογή της όταν συμπρωταγωνίστησε με τον Μάρλον Μπράντο -για τον οποίο θα ομολογούσε πως ένιωθε κάτι μεταξύ «θαυμασμού» και «φόβου», καθώς της έδινε την εντύπωση πως «τη γνώριζε καλύτερα απ’ ό,τι γνώριζε η ίδια τον εαυτό της». Ζούσε κοντά στο Λος Άντζελες, όχι μακριά από τα δύο αστέρια προς τιμή της, ένα για τον κινηματογράφο, άλλο ένα για την τηλεόραση, στο Walk of Fame του Χόλιγουντ.