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Οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν στον χώρο Sphere, με την έναρξη των παραστάσεων να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου 2027.

Η καλλιτέχνιδα θα γίνει η πρώτη σόλο τραγουδίστρια που θα εμφανιστεί στον συγκεκριμένο επιβλητικό χώρο, προσφέροντας παραστάσεις έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το κοινό θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ακολουθούμενη από τη γενική διάθεση δύο ημέρες αργότερα.

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Η Pink θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της σειρά εμφανίσεων (residency) στο Λας Βέγκας. Όπως ανακοίνωσε η ποπ σταρ, το φθινόπωρο του 2027 θα παρουσιάσει το δικό της σόου στο επιβλητικό Sphere, χωρητικότητας 18.000 θέσεων.

Ο κύκλος των εμφανίσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2027, με τις επόμενες συναυλίες να ακολουθούν στις 1, 2, 6, 8, 9, 27 και 29 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία θα δοθεί στις 30 Οκτωβρίου.

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«Αυτή η ιδέα σιγόβραζε μέσα μου εδώ και χρόνια και επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί με όλους εσάς», έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram, την οποία συνόδευσε με ένα εντυπωσιακό teaser.

«Ας το γιορτάσουμε! Τα πάνω, τα κάτω, τα καινούργια, τα τρομακτικά και όσα δεν έγιναν ποτέ ξανά. Για πρώτη φορά, δίνω σε μια συναυλιακή παράσταση τη δική της μόνιμη στέγη και ελπίζω να έρθετε. Είναι η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην καριέρα μου που πραγματοποιώ residency. @spherevegas, 2027. Ανυπομονώ να σας υποδεχτώ».

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα ανοίξει δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, με τις εμφανίσεις αυτές η Pink γράφει ιστορία ως η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα που θα ανέβει στη σκηνή του εμβληματικού χώρου. Παράλληλα αποτελεί τη δεύτερη γυναικεία παρουσία μετά τη Γκουέν Στεφάνι, η οποία εμφανίστηκε μαζί με τους No Doubt το καλοκαίρι για 18 συναυλίες.

Η διάσημη τραγουδίστρια προστίθεται στη λίστα καλλιτεχνών, όπως οι John Mayer, Rush, Carín León και Metallica, που αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή του πολυδιάστατου χώρου ψυχαγωγίας το νέο έτος.

Η σειρά συναυλιών θα αποτελέσει τις σημαντικότερες live εμφανίσεις της Pink μετά την περιοδεία της Summer Carnival το 2024. Το περασμένο καλοκαίρι παρουσίασε την τελετή απονομής των βραβείων Tony, ενώ πρόσφατα προτάθηκε για ένταξη στο Songwriters Hall of Fame (Πάνθεον των Τραγουδοποιών).