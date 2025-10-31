Την έκθεση παρουσιάζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, 41.500 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν την έκθεση και τον, μνημειακών διαστάσεων, πίνακα του Δανού καλλιτέχνη Carl Bloch, που απεικονίζει τον Τιτάνα Προμηθέα να σπάει τα δεσμά του με τη βοήθεια του Ηρακλή.

Το έργο, παραγγελία του νεαρού βασιλιά Γεωργίου Α’ με αφορμή την ενθρόνισή του το 1863, φιλοτεχνήθηκε το 1864 στη Ρώμη και ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να κοσμήσει το κλιμακοστάσιο των παλαιών ανακτόρων (σημερινή Βουλή των Ελλήνων). Θεωρείται από τις εντυπωσιακότερες ζωγραφικές συνθέσεις που δημιουργήθηκαν για την Ελλάδα τον 19ο αιώνα. Η μεγάλη απήχηση που είχε στο κοινό της εποχής του, εδραίωσε τη φήμη του Bloch ως μείζονος Δανού ζωγράφου.

Πρόκειται για ένα αριστούργημα με περιπετειώδη διαδρομή καθώς επί σειρά δεκαετιών δεν είχε εντοπιστεί, με αποτέλεσμα πολλοί να θεωρούν ότι χάθηκε. Όμως το 2012, το έργο εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια εργασιών της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Τατόι. Δέκα χρόνια αργότερα χαρακτηρίστηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παρουσιάστηκε σε αναδρομική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη της Δανίας (2023) και στο ελληνικό κοινό στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (2024).

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, ο πίνακας είναι, για πρώτη φορά, διαρκώς και σταθερά προσβάσιμος σε άτομα με οπτική αναπηρία, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα οργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, για μικρούς και μεγάλους.

Ειδικότερα:

Κυριακή 9 Νοεμβρίου | 11:00

«Δες το, με τα χέρια!» | Δράση ευαισθητοποίησης για οικογένειες με παιδιά

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον πίνακα μέσα από την αφή, χάρη στην πρωτότυπη απτική αναπαράσταση και τη σχετική ηχητική καθοδήγηση που υπάρχει στο Μουσείο από τη liminal. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλοι και μικροί θα προσεγγίσουν τον κόσμο των ατόμων με οπτική αναπηρία, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό.

Τετάρτη 19 & Πέμπτη 20 Νοεμβρίου | 10:00

«Προμηθέας» |Θεατρικό βιωματικό εργαστήρι για σχολικές ομάδες

Με την καθοδήγηση του Σταύρου Σπυράκη, εκπαιδευτικού και ηθοποιού-σκηνοθέτη στον Κύκλο Θεάτρου-Θεατροποιοί Χίου και μέσα από τη δύναμη του θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον μύθο του Προμηθέα με τρόπο βιωματικό και δημιουργικό. Προτείνεται οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα και μαλακά παπούτσια.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου | 11:00

«Σπιζαετός-Aquila fasciata: Γνωρίζοντας τον αετό της Μεσογείου» | Βιωματικό εργαστήρι οικολογικής συνείδησης, για παιδιά 6-12 ετών

Μέσα από μια διαδραστική ξενάγηση στην περιοδική έκθεση, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία και τον συμβολισμό του πίνακα του Carl Bloch, όπου ο αετός αντιπροσωπεύει την αιώνια «τιμωρία» του Προμηθέα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του Συλλόγου «Φίλοι Μονοπατιών Χίου», και μέσα από παρουσιάσεις, κουκλοθέατρο και περιβαλλοντικά παιχνίδια, θα ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και τις απειλές του Σπιζαετού.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου | 10:30

«Ο Προμηθέας και η Φωτιά της γνώσης» | Καλλιτεχνικό εργαστήρι για σχολικές ομάδες Δημοτικού

Μέσα από τη διήγηση του μύθου του Προμηθέα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τον αρχαίο μύθο με τη σύγχρονη τεχνολογία, κατασκευάζοντας, με τη χρήση laser cutter και την καθοδήγηση της designer Ολίβιας Κότσιφα, το δικό τους διακοσμητικό κάδρο, μεταφέροντας μηνύματα ελπίδας, έμπνευσης και δημιουργίας.

«Προμηθεύς Λυόμενος εν Χίω»

Παράταση έως 1η Δεκεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-17:00

Μουσείο Μαστίχας Χίου

Πυργί, Θέση Ράχη (Τεπέκι), 821 02 Χίος

Τ.: 22710 72212 | www.piop.gr