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Μετά από δύο βραδιές στον Λυκαβηττό με 12.000 θεατές, όπου επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τη βαθιά σχέση τους με το κοινό, οι Πυξ Λαξ ανανεώνουν το ραντεβού τους στην Αθήνα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Στο Κατράκειο οι Πυξ Λαξ θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που διατρέχει όλη τη μεγάλη τους πορεία από τα «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες», «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις», «Οι Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο» και «Πούλα Με», μέχρι τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα».

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Μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος, δύο καλλιτέχνες που κουβαλούν διαφορετικές συγγένειες με τον κόσμο των Πυξ Λαξ. Η Μαριάνα Κατσιμίχα, με το «Βαλς των Ονείρων», έχει ήδη δώσει το στίγμα της και έφερε σε ένα νεότερο ακροατήριο τη δύναμη ενός μεγάλου ελληνικού στίχου. Ο Ορέστης Ντάντος, με τα «Μοναχοπαίδια» και τη διαδρομή του στη σύγχρονη τραγουδοποιία, επιμένει σε τραγούδια προσωπικά, νευρικά, με έντονες τις αντιφάσεις της εποχής. Δύο διαδρομές διαφορετικές, δίπλα σε ένα συγκρότημα που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της πορείας του ακριβώς πάνω σε αυτά τα υλικά, τον στίχο, τη σκηνή, την παρέα, την αντοχή.

Συντελεστές

Ηλεκτρικές κιθάρες: Χάρης Μιχαηλίδης

Keyboard : Νίκος Σάλτας

Πιάνο-Ακορντεόν: Ελευθερία Ναθαναήλ

Τύμπανα: Αλέξης Κούρτης

Ηλεκτρικό Μπάσο: Άκης Αμπράζης,

Πνευστά; Χρήστος Κυριαζής

Επιμέλεια ήχου: Νίκος Παππάς, Σάκης Πυριόχος

Επιμέλεια φώτων: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας

Info

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας



Τιμές eισιτηρίων:

17 ευρώ Προπώληση

20 ευρώ Ταμείο



Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pyks-laks-katrakeio/