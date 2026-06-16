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Το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ επιστρέφει με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του, παρουσιάζοντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών και στον διάλογο διαφορετικών μουσικών παραδόσεων.

Στις 1, 2 και 3 Ιουλίου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη, το Φεστιβάλ Κρουστών προσκαλεί το κοινό σε μια συναρπαστική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών, που θα δονήσουν την αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

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Marinos Tranoudakis – Foto G. Antonoglou

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει διεθνείς σολίστ, διακεκριμένους Έλληνες μουσικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες, προσφέροντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναυλίες, εργαστήρια, masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις.

Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ (Τετάρτη 1/7) φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ τον διεθνώς αναγνωρισμένο εκτελεστή κρουστών Ρούβεν Ρούππικ, ο οποίος, μαζί με το τρίο του, τον διακεκριμένο Ολλανδό πιανίστα Τόνυ Ρόου και τον δεξιοτέχνη στο κανονάκι Χαλίλ Χουρί, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την τζαζ με έντονες μεσογειακές και ανατολικές επιρροές. Την ίδια ημέρα, ο Ρούππικ θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένο σεμινάριο γύρω από το υβριδικό σετ κρουστών με βάση το καχόν και τις σύγχρονες εφαρμογές του.

Θα ακολουθήσει η συναυλία του βιμπραφωνίστα Βαγγέλη Παρασκευαΐδη, ο οποίος, με το σχήμα του που αποτελείται από τους Μένιο Γούναρη (πλήκτρα), Παναγιώτη Μπουραζάνη (ηλεκτρικό μπάσο) και Χρήστο Βίγκο (ντραμς), ένα σύγχρονο τζαζ φιούζον σύνολο που συνδυάζει αυτοσχεδιασμό, ηλεκτρικό ήχο και πολυρυθμικές δομές, παρουσιάζει τη μουσική από τον δίσκο του με τίτλο Ηλεκτρολύτες. Την ίδια ημέρα, ο Βαγγέλης Παρασκευαΐδης θα πραγματοποιήσει σεμινάριο αυτοσχεδιασμού στο βιμπράφωνο, με θέμα την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με τον σολίστ κρουστών Μαρίνο Τρανουδάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο «The Timpani Project», αφιερωμένη στα τύμπανα ορχήστρας. Η συναυλία επικεντρώνεται στον σολιστικό ρόλο των τυμπάνων, αναδεικνύοντας τις ηχητικές και εκφραστικές τους δυνατότητες μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν έργα των Γιόχαν Καρλ Κρίστιαν Φίσερ, Ετιέν Περρυσόν και Νικ Βάουντ, συνθετών που έχουν συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και των τεχνικών δυνατοτήτων των τυμπάνων. Συμπράττουν το σύνολο χάλκινων πνευστών Melos Brass και ο βιολοντσελίστας Νικόλαος Πρεβεζιάνος.

Η δεύτερη ημέρα (Πέμπτη 2/7) φιλοξενεί δύο κορυφαίους σολίστ κρουστών από τη Γερμανία, τον διεθνώς αναγνωρισμένο σολίστ κρουστών και συνθέτη Αλεξέι Γκερασσίμεζ και τον καταξιωμένο ντράμερ και εκπαιδευτικό Μπέννυ Γκρεμπ.

Benny Greb – Foto Gerhard Kuehne

Ο Αλεξέι Γκερασσίμεζ,ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης σολιστικής σκηνής των κρουστών, θα κλείσει την ημέρα με μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Black Mountain», όπου θα συμπράξει με ανερχόμενους νέους Έλληνες και Κύπριους εκτελεστές κρουστών. Ο ίδιος θα πραγματοποιήσει και masterclass με ενεργούς συμμετέχοντες.

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Θα προηγηθεί η συναυλία του Μπέννυ Γκρεμπ, όπου θα παρουσιαστούν συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος. Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Μπέννυ Γκρεμπ θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο ντραμς με τίτλο «Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς», παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του γύρω από τον σύγχρονο ήχο, τη ρυθμική αντίληψη και τις δημιουργικές προσεγγίσεις στο σετ ντραμς.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ (Παρασκευή 3/7) ολοκληρώνεται με μια εκρηκτική συναυλία αφιερωμένη στη μουσική της Κούβας από τη χαρισματική τραγουδίστρια Ροσάννα Μαϊλάν και το συγκρότημά της, σε ένα πρόγραμμα με λάτιν ρυθμούς και κουβανέζικη ενέργεια.

Rosanna Mailan

Στη συναυλία συμμετέχει ο Κουβανός μουσικός Κάρλος Μενέντες, ο οποίος θα παρουσιάσει και ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη ρυθμολογία και την τεχνική των παραδοσιακών κρουστών της Κούβας, εστιάζοντας στα όργανα κόνγκας, μπόνγκος, τιμπάλες και μπατά, και αναδεικνύοντας τις αφροκουβανικές ρίζες και τις τεχνικές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη λατινοαμερικανική μουσική.

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Κάρλος Μενέντες

Την ίδια ημέρα, η ομάδα Blip Inclusive Multisensory Project θα παρουσιάσει το συμπεριληπτικό πολυαισθητηριακό εργαστήριο κρούσης του σώματος (body percussion) «b(l)alloon», το οποίο είναι σχεδιασμένο για άτομα με και χωρίς οπτική ή ακουστική αναπηρία και βάζει στο επίκεντρο την αισθητηριακή εμπειρία και το βίωμα της συμμετοχής. Το εργαστήριο θα υλοποιήσουν οι Γιώτα Πεκλάρη, Νατάσα Μάρτιν, Βάσια Ζορμπαλή, Όλγα Δαλέκου, Χρήστος Κουτσοβασίλης και Θάνος Δασκαλόπουλος. Η δράση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της επιτελεστικής εγκατάστασης b(l)alloon, ένα δυναμικό ηχητικό περιβάλλον που δημιουργείται μέσα από πρακτικές βαθιάς ακρόασης και συλλογικού συντονισμού.

Συναυλίες

Τετάρτη 1 Ιουλίου

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Ηλεκτρολύτες

Χρήστος Βίγκος, Μένιος Γούναρης, Παναγιώτης Μπουραζάνης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 22.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

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Τρίο Ρούβεν Ρούππικ

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Ρούβεν Ρούππικ, Τόνυ Ρόου, Χαλίλ Χουρί

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

The Timpani Project

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Μαρίνος Τρανουδάκης, Νικόλαος Πρεβεζιάνος, Melos Brass

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Τρίο Μπέννυ Γκρεμπ

Μπέννυ Γκρεμπ, Γιαν Γιανότσκιν, Ραλφ Κλίντσμαν

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 21.00 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Black Mountain

Αλεξέι Γκερασσίμεζ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Τιμές εισιτηρίων:€12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Ritmos de Cuba

Ροσάννα Μαϊλάν

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Info

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www . ticketservices.gr