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Το 2001, ο Μαρκ Ντάρσι έλεγε στην Μπρίτζετ Τζόουνς ότι την αγαπά ακριβώς όπως είναι. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, το «Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» («Bridget Jones’s Diary») παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές ρομαντικές κωμωδίες. Η ταινία αποτυπώνει με χιούμορ και οξυδέρκεια τον εσωτερικό κόσμο μιας νεαρής γυναίκας, παρακολουθώντας παράλληλα το ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στην αδέξια αλλά γοητευτική Μπρίτζετ (Ρενέ Ζελβέγκερ), τον συγκρατημένο Μαρκ (Κόλιν Φερθ) και τον γοητευτικό αν και αναξιόπιστο Ντάνιελ Κλίβερ (Χιου Γκραντ).

Ωστόσο, όταν η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες, μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης επικεντρώθηκε στην εμφάνιση της Μπρίτζετ.

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Η Ζελβέγκερ πήρε σχεδόν εννέα κιλά για να ενσαρκώσει την ηρωίδα, ενώ δημοσίευμα της New York Post εκείνης της περιόδου την περιέγραφε ως μια «ηρωίδα με κυτταρίτιδα».

Σε συζήτηση με το κοινό στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca στις 12 Ιουνίου, με αφορμή την 25η επέτειο της ταινίας, ο δημοσιογράφος Χ. Άλαν Σκοτ χαρακτήρισε «γελοία» τη σχετική ταμπλόιντ φιλολογία, λέγοντας: «Γιατί στο καλό ήμασταν τόσο ανόητοι ώστε να θεωρούμε ότι η Μπρίτζετ Τζόουνς ήταν plus-size;»

«Αυτό που είπες είναι απόλυτα σωστό», απάντησε η Ζελβέγκερ, η οποία συμμετείχε στη συζήτηση μαζί με τη σκηνοθέτιδα Σάρον Μαγκουάιρ. «Η εμμονή αυτή συνδέεται με κάτι που ανέφερε νωρίτερα η Μαγκουάιρ: Οι περισσότερες ηρωίδες των ρομαντικών κωμωδιών ήταν άψογα περιποιημένες και ταίριαζαν σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς της εποχής».

Η Μπρίτζετ, όμως, «ήταν ένα συνηθισμένο κορίτσι και η εμφάνισή της αντανακλούσε τον τρόπο ζωής της. Της άρεσε να τρώει λίγο παραπάνω και απολάμβανε το chardonnay της. Δεν πήγαινε κάθε μέρα στο γυμναστήριο και παρ’ όλα αυτά ήταν πανέμορφη».

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Σύμφωνα με τη Ζελβέγκερ, το γεγονός ότι η Μπρίτζετ ήταν «απόλυτα ο εαυτός της» την έκανε ακόμη πιο ελκυστική και ταυτόχρονα ανέτρεπε ένα καθιερωμένο στερεότυπο.

«Όταν ο κόσμος μιλά για το βάρος της, είναι σαν να υπονοεί ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Δεν υπήρχε τίποτα που να χρειαζόταν διόρθωση. Η Μπρίτζετ άλλαξε τις προσδοκίες μας για το πώς μπορεί να μοιάζει μια πρωταγωνίστρια.»

Η 57χρονη σήμερα Ζελβέγκερ σημείωσε ότι ήταν «απελευθερωτικό» να υποδυθεί μια ηρωίδα όπως η Μπρίτζετ, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για ατέλειες όπως τα σπυράκια, τα αχτένιστα μαλλιά ή η μάσκαρα. Και έπειτα από τέσσερις ταινίες -συμπεριλαμβανομένου του περσινού «Bridget Jones: Mad About the Boy»- παραμένει ο χαρακτήρας για τον οποίο τη ρωτούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.

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«Άλλαξε τη ζωή μου, γιατί με έκανε να μοιράζομαι κάτι κοινό με ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου που αγαπούν αυτή την ηρωίδα», δήλωσε η Ζελβέγκερ. «Αυτό ήταν πραγματικά απρόσμενο για μένα. Όταν γυρίζαμε την ταινία, δεν νομίζω ότι φανταζόμασταν πως θα είχε τέτοια επίδραση στο πέρασμα του χρόνου. Όλοι έχουν μια ιστορία της δικής τους “Μπρίτζετ Τζόουνς” να σου αφηγηθούν. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο δώρο».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαγκουάιρ αναφέρθηκε επίσης στις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί αρχικά από την επιλογή της Ζελβέγκερ, μιας ηθοποιού από το Τέξας, για τον ρόλο της αγαπημένης Βρετανίδας τηλεοπτικής παραγωγού. Θυμήθηκε ακόμη τη διαδικασία επιλογής των δύο γοητευτικών πρωταγωνιστών της ταινίας, οι οποίοι συνήθιζαν να αποκαλούν αστειευόμενοι ο ένας τον άλλον «κυρία Φερθ» και «κυρία Γκραντ».

Η Ζελβέγκερ αποκάλυψε ότι είχε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Χιου Γκραντ. Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε ότι τον είχε λατρέψει παρακολουθώντας τον στην ταινία «Impromptu» του 1991.

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«Ήταν πολύ γοητευτικός τότε», σχολίασε ο Σκοτ.

«Είναι πολύ γοητευτικός και τώρα!» αντέτεινε γελώντας η Ζελβέγκερ. «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Χιου. Ήμουν τόσο αμήχανη, τραύλιζα και είχα τρομερό άγχος όταν τον γνώρισα. Καθίσαμε σε μια παμπ μετά την πρόβα της πρώτης ημέρας και δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Ειλικρινά, νομίζω ότι πίστεψε πως ήμουν όντως η Μπρίτζετ Τζόουνς- μάλλον σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι μπορούσα να σχηματίσω ολοκληρωμένη πρόταση!».

Με πληροφορίες από USA Today

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