Αυθεντικό έργο του Σαλβαντόρ Νταλί, το οποίο αγοράστηκε πριν από μόλις δύο χρόνια σε μία εκποίηση οικιακών ειδών στο Κέιμπριτζ στην τιμή των 170 ευρώ (περίπου 150 λίρες), θα επιστρέψει σε δημοπρασία – αλλά αυτή τη φορά- με εντυπωσιακές προοπτικές και θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά. Ο πίνακας πρόκειται να βγει στο σφυρί με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 23.000 και 34.500 ευρώ, δηλαδή 200 φορές πάνω από την αρχική τιμή αγοράς.

Το έργο, με τίτλο «Vecchio Sultano», το οποίο φιλοτεχνήθηκε με ακουαρέλα και μαρκαδόρο το 1966, απεικονίζει έναν σουλτάνο ο οποίος φοράει ένα περίτεχνο, στολισμένο με κοσμήματα τουρμπάνι, εμπνευσμένο από μία σκηνή του βιβλίου «The Arabian Nights».

Advertisement

Advertisement

Ένας μη σουρεαλιστικός Νταλί ταξιδεύει στο σήμερα

Το 2023, ένας 60χρονος έμπορος αντίκων από το Κέιμπριτζ ανακάλυψε το «Vecchio Sultano» στο γκαράζ ενός σπιτιού στο Λονδίνο. Υποψιάστηκε την αξία του όταν παρατήρησε την υπογραφή του Νταλί στην κάτω δεξιά γωνία, αλλά και μία ετικέτα που υποδήλωνε ότι είχε περάσει παλαιότερα από τον οίκο Sotheby’s.

Όπως δήλωσε στο Guardian, «έκανα μια μικρή έρευνα και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα». Προσέφερε 150 λίρες για το έργο, το οποίο πωλούνταν χωρίς ελάχιστη τιμή, και τελικά το απέκτησε όταν ο μοναδικός ανταγωνιστής του αποσύρθηκε. Στη συνέχεια, αναζήτησε και αγόρασε τον κατάλογο της παλαιότερης πώλησης του Sotheby’s μέσω του eBay στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έργο μεταφέρθηκε στον οίκο Cheffins Art and Design Sale στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ο Nicolas Descharnes, ειδικός στο έργο του Νταλί, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά του.

Αναγνώρισε το στυλ, τη θεματολογία, τα χρώματα, το χαρτί αλλά και τη τυπική υπογραφή, όλα στοιχεια που ταίριαζαν στο ύφος και την τεχνοτροπία του μεγάλου καλλιτέχνη. Όπως εξήγησε στον Guardian, «ο κόσμος συνήθως περιμένει να δει σουρεαλιστικά έργα του Νταλί. Αυτό δεν είναι σουρεαλιστικό, αλλά είναι αναμφίβολα ένας Νταλί».

Ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του καλλιτέχνη

Η δημιουργία του πίνακα εντάσσεται σε μια σειρά που ο Νταλί ανέλαβε το 1963, κατόπιν παραγγελίας του εύπορου ιταλικού ζευγαριού Giuseppe και Mara Albaretto. Αν και το αρχικό αίτημα ήταν η εικονογράφηση της Βίβλου, ο Νταλί επέλεξε να προσεγγίσει μία διαφορετική θεματολογία.

Advertisement

Ο πίνακας αποτελεί μέρος μιας συλλογής εικονογραφήσεων από τα λαϊκά παραμύθια της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, από τα 500 έργα που είχαν συμφωνηθεί, ο μεγάλος σουρεαλιστής καλλιτέχνης ολοκλήρωσε μόνο τα 100.

Σύμφωνα με την Gabrielle Downie, συνεργάτιδα του οίκου Cheffins, «φαίνεται πως ο Νταλί ήταν γοητευμένος από τη μαυριτανική κουλτούρα, καθώς ο ίδιος πίστευε ότι έχει μαυριτανικές ρίζες».

Advertisement

«Από αυτές τις 100 εικονογραφήσεις, οι μισές παρέμειναν στον εκδοτικό οίκο Rizzoli και είτε καταστράφηκαν είτε χάθηκαν, ενώ οι άλλες 50 παρέμειναν στην οικογένεια Albaretto και αργότερα πέρασαν στην κόρη τους, Christina, η οποία ήταν και βαφτιστήρα του Νταλί», είπε η Downie.

Όπως εξήγησε, «παρότι τα έργα του Νταλί είναι συνήθως εύκολα αναγνωρίσιμα, το συγκεκριμένο είναι ένα σπάνιο δείγμα της δουλειάς του με ακουαρέλα, το οποίο αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής του έκφρασης. Δεδομένου ότι ο Νταλί είχε πλήρη ελευθερία σε αυτή την παραγγελία, φαίνεται πως το έργο αυτό του άρεσε ιδιαίτερα», πρόσθεσε.

Το έργο θα τεθεί σε δημοπρασία στις 23 Οκτωβρίου στον οίκο Cheffins Art and Design Sale στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Advertisement

Με πληροφορίες από artnet, The Guardian



